O Paraná registra nesta quarta-feira (19) um total de 108.659 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, revela boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na comparação com o informe anterior, de terça-feira (18), houve um acréscimo de 1.646 casos, considerando alguns ajustes feitos pela Sesa nos dados.

publicidade

LEIA MAIS – Coronavírus faz mais 19 vítimas em Curitiba; 4,7 mil ainda podem transmitir a doença

Já o número de mortes em decorrência da covid-19 subiu para 2.778, mais 27 em relação ao boletim anterior. As idades das 27 vítimas variam de 13 a 95 anos. Entre os infectados, 906 estão internados nas redes privada e pública. E há ainda outros 1.141 pacientes internados, com suspeita de infecção, que ainda aguardam o resultado do exame.

LEIA AINDA – Ratinho Jr ressalta confiança na vacina russa: “eles têm histórico de inteligência”

Entre os 399 municípios do Paraná, apenas dois não registram casos de infecção pelo novo coronavírus: Boa Ventura de São Roque e Godoy Moreira. Ambos estão localizados na região central do Estado. Confira a evolução de casos de coronavírus no Paraná.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.