Curitiba confirmou nesta quarta-feira (19) que mais 440 de seus habitantes estão infectados com o novo coronavírus. Além deles, outras 19 pessoas morreram em decorrência de complicações provocadas pela doença. Os novos dados elevam para 28.545 o total de casos confirmados e para 854 os óbitos por covid-19, desde o início da pandemia, em 11 de março. Entre os contaminados, 4.704 estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o novo vírus para outras pessoas. Mas felizmente, 22.987 pacientes já superaram a covid-19 e estão recuperados.

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da doença são 10 homens e nove mulheres, com idades entre 35 e 90 anos. Todas estas pessoas que perderam suas vidas para a covid-19 tinham fatores de risco e 18 delas estavam internadas em hospitais públicos e privados, de Curitiba e da região metropolitana. Dos novos óbitos, nove aconteceram nas últimas 48 horas e os demais, em datas anteriores.

Na capital, ainda há outros 11 falecimentos que podem ter ocorrido a após a contaminação com o coronavírus, que aguardam o resultado dos exames. E 641 pessoas com sintomas suspeitos da doença também são monitoradas por médicos e equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Mortes e casos diários

Ao divulgar o novo boletim, a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burger, também ressaltou que apesar da estabilidade, os números ainda são altos em Curitiba, mesmo que eles sinalizem infecções que ocorreram há cerca de duas semanas, ou mais.

“Nós temos mantido nessa última semana, esse acréscimo diário de cerca de 450 casos, mas temos tido também, de 15 a 20 óbitos, que são divulgados aqui a cada dia. Relembrando que esses óbitos se referem normalmente, à uma infecção adquirida há duas ou três semanas. Porque essas pessoas que vão à óbito, elas não vão subitamente, elas não pegam o coronavírus ontem e hoje morrem. A complicação acontece na segunda semana da infecção e média de internamento é de 10 a 15 dias”, explicou Marion.

A infectologista ainda pediu para que a população siga usando máscara, álcool gel e mantenha os demais cuidados preventivos, como lavagem das mãos e distanciamento mínimo de 1,5 metro. “Todas essas medidas continuam fundamentais, porque nós estamos em pandemia e mesmo que a curva tenha estabilizado, a capacidade de transmissão continua de muitas pessoas. É fundamental que cada um cuide de si e do próximo, como vêm fazendo desde que medidas foram instituídas”, disse.

Em leitos de hospitais

Nesta quarta-feira, 524 pacientes que testaram positivo para covid-19 estão internados em hospitais das redes pública e particular de Curitiba, sendo que 207 deles ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

No Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação é de 86% nos 355 leitos de UTIs exclusivos para covid-19, de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, restam 50 leitos do SUS livres nos hospitais, prontos para receber pacientes com coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

