A pandemia no Paraná saltou de 225.514 casos confirmados na quinta-feira (12) para 235.831 neste sábado (14) – um aumento de 10.317. As mortes causadas pela covid-19 subiram de 5.551 para 5.640 (diferença de 89) no mesmo período. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que voltou a publicar o boletim epidemiológico após problemas técnicos na sexta-feira, esse grande salto nas estatísticas se deve a uma atualização de casos em aberto referentes ao período de 17/3 a 12/11.

Ainda conforme o documento da pasta, os números relativos apenas a este sábado são de 575 novos casos de coronavírus e 3 óbitos – mulheres com idades de 58, 66 e 76 anos.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para covid-19 é de 66% – das 898 unidades, estão livres 305. Estão internadas 1.582 pessoas nas redes pública e privada, em todos os tipos de leitos, por suspeita ou confirmação da doença.

Os recuperados da infecção somam 177.815. Os números oficiais de sexta-feira são 909 casos e 5 óbitos. A Sesa justificou a não publicação dos números naquela data e a atualização das estatísticas pelos motivos abaixo:

Intercorrências no sistema nacional, do Ministério da Saúde/DataSUS, com as redes de dados estaduais e municipais; Casos que estavam em aberto no sistema para confirmação ou descarte, e que agora foram finalizados e informados, ajustando o banco de dados; Mudança nos critérios de consideração, com a inclusão de outros métodos, como testes rápidos e critério clínico epidemiológico, e que ainda não tinham sido notificados e exigiram novas checagens e atualizações na base de dados.