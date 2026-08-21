Paraná amplia registro civil de bebês ainda dentro da maternidade

Famílias atendidas em maternidades da rede pública do Paraná já podem registrar o recém-nascido antes mesmo de deixar o hospital. O serviço funciona por meio de unidades de registro civil instaladas dentro das próprias maternidades ou em parceria com cartórios locais, e permite emitir a Certidão de Nascimento gratuitamente enquanto mãe e bebê ainda estão internados.

Além de evitar a ida a um cartório logo após o parto, a iniciativa ajuda a reduzir casos de sub-registro e agiliza o acesso da criança a serviços de saúde e outros cadastros que dependem de documentação civil.

No Hospital Regional de Telêmaco Borba (HRTB), nos Campos Gerais, a Unidade Interligada de Registro Civil funciona desde 15 de junho, por meio de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) — via Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) — e o Cartório de Registro Civil de Telêmaco Borba. Nos dois primeiros meses de funcionamento, o hospital registrou 186 nascidos vivos, dos quais 120 tiveram a certidão emitida dentro da própria unidade.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h, sem custo para as famílias. Cabe ao cartório analisar a documentação, colher assinaturas, lavrar o registro e emitir a certidão — enquanto o hospital orienta as famílias e viabiliza o acesso ao serviço. Como o HRTB atende principalmente pacientes da 21ª Regional de Saúde, o procedimento também evita que famílias de outras cidades precisem retornar a Telêmaco Borba só para regularizar o documento.

O modelo se repete em outras unidades da rede estadual. No Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá, foram 1.068 nascidos vivos no primeiro semestre deste ano, com 450 registros feitos na própria maternidade — atendimento disponível três vezes por semana, pela manhã, com média de 20 registros semanais.

No Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina, a média fica em 125 registros por mês. Já na maternidade do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, representantes do cartório se deslocam até a unidade para realizar os registros no local.

Como funciona o atendimento às famílias

A equipe do hospital identifica e orienta as famílias interessadas, informa a documentação necessária e verifica possíveis pendências antes de encaminhar o processo ao cartório. Quando o estado de saúde da mãe não permite deslocamento até a unidade de registro, o Serviço Social articula com o cartório a possibilidade de realizar o procedimento no próprio leito, com apoio da equipe de enfermagem quando necessário.