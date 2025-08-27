Paraenses são destaque em prêmio nacional: de churros a bombom

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná brilhou na 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, conquistando cinco das seis vagas destinadas à região Sul. Entre brownies, doces, salgados artesanais, lanches e churros, os empreendedores paranaenses demonstraram a força e a diversidade da gastronomia local.

A premiação, que bateu recorde com mais de 7,5 mil inscrições em todo o Brasil, selecionou 30 vencedores regionais – seis por região, sendo dois em cada categoria: Venda por Encomenda, Ambulante e Ponto Fixo. Todos agora avançam para a grande final nacional, que acontecerá em outubro, na capital paulista.

“Essa seleção reflete não apenas o talento individual, mas também a força do setor alimentício regional, que cresce e se profissionaliza a cada edição da premiação. Nesta edição de 2025, o Prêmio beneficiou 2.100 inscritos com apoio financeiro, e capacitação em gestão de negócios”, explica Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.

Criado em 2018 para valorizar pequenos negócios do setor alimentício, o prêmio tem se destacado por sua inclusão. Nesta edição, mais de 83% dos finalistas se autodeclaram pretos ou pardos, além de contar com uma participante indígena.

A diversidade também aparece nos tipos de negócios premiados: confeitarias, produtos saudáveis, culinária vegetal, coreana, japonesa, produção de licor, orgânicos amazônicos e pães caseiros, entre outros.

Os 30 vencedores regionais já garantiram R$ 3 mil em dinheiro, um smartphone, assessoria individual e uma viagem com todas as despesas pagas para uma semana de imersão presencial em São Paulo. Somando as premiações das etapas anteriores, cada um já embolsou mais de R$ 5 mil.

Na etapa nacional, um vencedor de cada categoria receberá mais R$ 15 mil e o título de destaque nacional, após apresentação para uma banca de especialistas. Além disso, haverá reconhecimentos especiais nas categorias Inovação, Sustentabilidade e Tecnologia, com prêmios adicionais de R$ 5 mil cada.

Entre os destaques paranaenses estão Célia Aparecida Rodrigues de Araújo (Castro), com seu Ateliê de Confeitaria; Eunice Teresinha Franco Praizner (Guarapuava), com seus churros artesanais; Fernanda Lacerda da Silveira (Curitiba), com o Fer Bombom no Copo; Felipe Benvenuto Façanha de Sá (Foz do Iguaçu), com o Mamute Burgers; e Vanea Senger (Curitiba), com o Empório Torre Antônia.

A única vaga do Sul que não ficou com o Paraná foi conquistada pela gaúcha Micaela Gonçalves Diaz, de Porto Alegre, com seu negócio “Brownie da Mica!”.

Região Sul:

Vendas por Encomenda:

• Célia Aparecida Rodrigues de Araújo – Castro, PR – Ateliê Célia Rodrigues Confeitaria Artes

• Micaela Gonçalves Diaz – Porto Alegre, RS – Brownie da Mica!

Vendedor(a) Ambulante:

• Eunice Teresinha Franco Praizner – Guarapuava, PR – Eunice do Churros

• Fernanda Lacerda da Silveira – Curitiba, PR – Fer Bombom no Copo

Ponto de venda fixo:

• Felipe Benvenuto Façanha de Sá – Foz do Iguaçu, PR – Mamute Burgers

• Vanea Senger – Curitiba, PR – Empório Torre Antônia