O Paraná registrou nesta quinta-feira (29) mais 960 casos de coronavírus e 27 mortes por covid-19. Essa novas vítimas são 14 mulheres e 13 homens, entre 29 a 91 anos. Com o acréscimo desses dados, publicados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a pandemia no estado já acumulou 209.639 casos de coronavírus – dos quais 160.818 pacientes já se recuperaram – e 5.125 óbitos causados pela doença.

Há atualmente 7.657 testes aguardando resultados. A taxa de ocupação das UTIs adulto específicas para a covid-19 está em 56%. São 1.042 unidades disponíveis, das quais 583 estão sendo utilizadas.

