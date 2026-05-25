Alexandre Pires e Michel Teló: Matinhos comemora 59 anos com 3 dias de festa gratuita e shows nacionais

Entre os dias 11 e 14 de junho, Matinhos realiza a festa de 59 anos de aniversário da cidade, celebrado no dia 12. A programação gratuita acontece no espaço de eventos da rotatória, em frente à praia no Balneário Flamingo.

Entre os artistas confirmados até o momento estão Fernando & Sorocaba, Michel Teló e Alexandre Pires. A festa deve contar também com desfiles de escolas do município e outras atrações no dia 12.

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Para a programação, a prefeitura planeja a instalação de um pavilhão com 200 metros de comprimento no espaço onde tradicionalmente são realizadas as comemorações de aniversário do município.

Confira a programação divulgada até o momento pela prefeitura de Matinhos

11/06 — Michel Teló

12/06 — Fernando & Sorocaba

13/06 — Araketu

14/06 — Alexandre Pires

Serviço:

Festa de aniversário de 59 anos de Matinhos

Quando : de 11 a 14 de junho

: de 11 a 14 de junho Onde : Espaço de Eventos da Rotatória: avenida Atlântica, Matinhos (em frente à praia no Balneário Flamingo)

: Espaço de Eventos da Rotatória: avenida Atlântica, Matinhos (em frente à praia no Balneário Flamingo) Entrada: grátis

