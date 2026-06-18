Operação investiga esquema de fraudes milionárias em transporte escolar no Oeste do Paraná

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (18) pela Polícia Civil do Paraná investiga um esquema de cartelização, fraude a licitações e desvio de recursos públicos em contratos de transporte escolar em Santa Helena, no Oeste do Estado. A Operação Conluio II mobiliza aproximadamente 120 agentes públicos e cumpre 27 mandados de busca e apreensão em residências de empresários e agentes públicos envolvidos no esquema.

O objetivo é apreender documentos, equipamentos eletrônicos e arquivos para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso. O Poder Judiciário autorizou quebra de sigilo de dados telefônicos e buscas pessoais. Conduzida pelo Núcleo de Cascavel da Divisão Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.

Denúncias de fraudes em licitações municipais deram início às investigações. Segundo o governo do Estado, o suspeito de ser o articulador do esquema já havia sido alvo da Operação Conluio I, realizada em agosto de 2024.

Ao cruzar informações, os investigadores identificaram um novo arranjo criminoso entre empresários que afastavam concorrentes e manipulavam os valores dos Pregões Presenciais 22/2024 e 23/2024, eliminando a livre concorrência e causando prejuízo milionário aos cofres públicos.

Sobrepreço e uso de laranjas

A organização criminosa utilizava pessoas interpostas, ou ‘laranjas‘, para ocultar os reais beneficiários dos contratos celebrados com a administração municipal. A Polícia Civil fez uma comparação regional de valores e constatou distorções econômicas graves.

Enquanto Marechal Cândido Rondon pagava R$ 4,30 por quilômetro rodado, o cartel de Santa Helena fixou contratos de até R$ 7,03 e R$ 9,99 por quilômetro. Em determinados lotes, o sobrepreço atingiu 132% acima do valor de mercado.

Municípios vizinhos como Cascavel e Marechal Cândido Rondon limitam a idade dos ônibus escolares entre 10 e 14 anos de uso. Em Santa Helena, o edital foi flexibilizado para aceitar veículos com até 24 anos de uso. A operação apurou que um dos investigados ordenou questionamentos ao edital para derrubar a exigência de vistorias do Detran na fase inicial, acobertando veículos com placas pendentes e sem condições mecânicas adequadas.

O custo total do transporte escolar em Santa Helena saltou de R$ 3,8 milhões em 2018 para R$ 10,4 milhões em 2024, um aumento de 175%. O índice é superior à inflação acumulada do período, que foi de 38,80%, e ao aumento do próprio combustível, de 73%. A simulação de concorrência era evidente: o desconto global obtido somando todos os pregões de 2024 foi de apenas 2,55%.

Os empresários e agentes públicos envolvidos responderão por fraude à licitação, falsidade ideológica, formação de cartel, organização criminosa e lavagem de dinheiro em núcleos específicos. A Polícia Civil pede que a população colabore com denúncias pelo Disque-Denúncia 181, pelo telefone (45) 3224-1876 ou e-mail deccor.cascavel@pc.pr.gov.br.