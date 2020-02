A Polícia Civil cumpre nesta terça-feira (18) seis mandados de busca e apreensão em seis cidades do Paraná. A ação faz parte da Operação Luz na Infância 6, que investiga crimes de pornografia infantil e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

publicidade

A operação internacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ocorre em 12 estados brasileiros, além da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá. No total, 112 mandados de busca e apreensão são cumpridos no Brasil e nos outros quatro países.

LEIA MAIS – Após áudios racistas e com xingamentos, motorista de app se apresenta à polícia

No Paraná, o foco da operação são suspeitos das cidades de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, Londrina e Centenário do Sul, ambas no Norte do Paraná, Francisco Beltrão, no Sudoeste, além de Santa Terezinha de Itaipu, Toledo, no Oeste do estado.

Quarenta policiais civis do Paraná participam da ação, coordenada pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber). Os alvos suspeitos de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet foram identificados durante investigações.

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/estudante-universitaria-morre-ao-passar-mal-em-festa-eletronica-em-curitiba/