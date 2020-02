Apresentou-se à polícia, na manhã desta segunda-feira (17), o motorista de aplicativo de carona suspeito de enviar áudios a uma cliente que cancelou uma corrida. Após o cancelamento, a estudante Isabella Cristina dos Santos, de 20 anos, recebeu ameaças e xingamentos racistas por meio do aplicativo de mensagens. Os áudios, inclusive, foram divulgados pela estudante nas redes sociais. Por não ter acontecido o flagrante, o homem responderá em liberdade.

Em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, a advogada de defesa disse que o motorista, de 38 anos, sofre com surtos psicóticos. “Ele tem apresentado alguns surtos psicóticos, não anda bem. Está com um quadro depressivo e neste dia acabou cometendo um ato impensado. Decidimos esperar até que ele se acalmasse e estivesse tranquilo para prestar depoimento. Ele vai responder pelos atos que cometeu”, explicou a advogada Joseane Gouvêa.

Segundo o delegado Cassiano Aurífero, do 7.° Distrito Policial, o inquérito logo deve ser concluído. “Como ele confessou e manifestou o desejo de se retratar, esse inquérito será rapidamente encaminhado a justiça, onde ocorrerá a retratação e a pena firmada pelo juiz”, explicou o delegado. O homem responderá por injúria racial e ameaça.

Graves ofensas

Os trechos dos áudios divulgados por Isabella trazem ofensas pesadas. “Por que você pede o carro se você não precisa do carro? Sua filha da pu***, preta do cara***. É um verme! Gente como você a gente trata como verme! Não tem nada para fazer? Arruma um trabalho, sua arrombada! Fica fazendo o motorista de trouxa, sua otária!”, diz o motorista no áudio.

Na sequência, vêm as ameaças. “Teu endereço eu sei qual é, tá? Eu sei os dois endereços aqui que você colocou. A gente se cruza por aí sua arrombada, preta do inferno! Presta muita atenção, não brinca com motorista não. Qualquer hora dessas você vai tomar uma invertida, guria”, prossegue o motorista.

O aplicativo InDriver informou que de imediato o homem teve o perfil bloqueado no aplicativo.