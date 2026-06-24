Operação do Gaeco investiga jogo do bicho e lavagem de dinheiro no Oeste do Paraná

A Operação Pura Sorte, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu 35 mandados de busca e apreensão em apuração a supostas práticas de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e jogo do bicho em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Iguaçu nesta terça-feira (23).

A ofensiva, que teve o apoio da Polícia Militar do Paraná e contou com helicópteros da Comando de Aviação (Comav), foi a 35 endereços dos dois municípios do Oeste do Estado. Na busca, apreendeu celulares, equipamentos eletrônicos, grande quantidade de dinheiro em espécie não revelada, documentos relativos a apontamentos de jogos e materiais que podem contribuir para comprovar os crimes investigados e bens relacionados a jogos de azar.

Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), as investigações seguem sob segredo de Justiça.

O promotor Tiago Lisboa Mendonça, coordenador do Gaeco em Foz do Iguaçu, lembrou que esta é a primeira vez que o grupo faz uma operação de combate ao jogo do bicho na cidade.

“Essa apuração decorre de investigação iniciada a partir de inquérito policial que investiga crimes diversos como lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de contravenções penal de jogos de azar, no caso, jogo do bicho”, informa.

O promotor destaca que o jogo do bicho costuma estar acompanhado de outros crimes, como lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção. “Essa investigação produzirá frutos e terá desdobramentos em breve”, acrescenta.