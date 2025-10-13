Operação da PM gera 300 prisões e apreensão de 551kg de maconha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) concluiu a Operação Nhapecani, realizada ao longo do último final de semana, com 313 flagrantes e 87 mandados de prisão cumpridos. As equipes também apreenderam 551,4 quilos de maconha, bem como porções de cocaína, haxixe e crack. As diligências ainda resultaram na apreensão de 21 armas de fogo e 61 munições.

A operação, que teve como foco intensificar o policiamento em locais de maior circulação de pessoas e de maior incidência criminal, mobilizou 5,4 mil policiais militares com emprego de 2,2 mil viaturas. As equipes abordaram 13,2 mil pessoas, vistoriaram 6,9 mil veículos e vistoriaram 814 locais.

As ações de trânsito resultaram em 1,4 mil autos de infração de trânsito lavrados, com 128 veículos recolhidos ao pátio e 58 veículos recuperados.

A ação teve abrangência em grandes centros, cidades médias e pequenas, áreas rurais e urbanas do Paraná. As atividades incluíram o reforço do policiamento ostensivo em locais de grande circulação de pessoas e de maior incidência criminal, a intensificação do patrulhamento preventivo. Também foram promovidos bloqueios de trânsito e táticos.

O nome faz alusão à espécie de falcão, símbolo do estado que representa a força, coragem e altivez do povo paranaense. Tido como emblema de liberdade e vigilância, está sempre pronto para proteger o território.