Operação apreende mais de 22 mil garrafas de cervejas falsificadas no Paraná

Sete pessoas foram presas em Cambará, no Norte do Paraná, durante operação da Polícia Civil (PCPR) e Militar do Paraná (PMPR) que desmantelou um esquema de falsificação de cervejas nesta quarta-feira (06). A ação resultou na apreensão de mais de 22 mil garrafas adulteradas.

O grupo criminoso, que atuava desde novembro de 2024, realiza as fraudes em um barracão. Os envolvidos compravam cervejas de marcas mais baratas e trocavam os rótulos por marcas mais caras e mais conhecidas no mercado.

“A cerveja chegava de Londrina em caminhões, tinha os rótulos trocados no local e era distribuída para Minas Gerais e São Paulo”, explica a delegada da PCPR Renata Cintra.

Os suspeitos foram detidos em flagrante e poderão responder por fraude na comercialização de produtos e organização criminosa. As autoridades seguem investigando a extensão do esquema, que pode ter prejudicado consumidores em três estados.

Os produtos falsificados eram distribuídos principalmente para estabelecimentos comerciais de Minas Gerais e São Paulo, onde eram vendidos como se fossem cervejas de marcas renomadas, enganando consumidores que acreditavam estar comprando produtos originais.

