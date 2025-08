Polícia caça quadrilha especializada em golpes com cartões de crédito no PR

Mais de 100 policiais civis foram para as ruas nas primeiras horas desta quarta-feira (6) para desmantelar uma organização criminosa que aplicava golpes usando cartões de crédito fraudados. A operação acontece em Londrina e Cambé, no Norte do Paraná, com apoio até de um helicóptero para garantir que ninguém escape da mira da Polícia.

A turma da megaoperação da PCPR está com 34 mandados judiciais na manga: 23 de busca e apreensão e outros 11 de prisão preventiva. Tudo por causa de estelionato na modalidade eletrônica, aqueles golpes online que deixam muita gente no prejuízo.

A investigação começou depois que uma fintech brasileira prejudicada registrou um boletim de ocorrência. Segundo a denúncia, várias contas do banco digital, principalmente de usuários de Londrina, estavam sendo usadas para movimentar dinheiro obtido com cartões fraudados.

“Como eram cartões fraudados, as operadoras logo contestavam as transações, remanescendo o prejuízo com o banco digital, uma vez que os valores já haviam sido rapidamente movimentados e pulverizados pelos criminosos”, esclarece o delegado Thiago Lima, que conduz o inquérito policial.

O esquema funcionava assim: os marginais usavam um monte de ‘laranjas’ para movimentar o dinheiro e depois mandava tudo para duas pessoas – um homem e uma mulher – que parecem ser os cabeças da operação. A polícia já identificou 75 transações fraudulentas que movimentaram cerca de R$ 200 mil.

Com todas essas provas na mão, a PCPR pediu os mandados de busca e prisão, que foram autorizados pela Justiça.

“Trata-se de uma ação importante para coibir esse tipo de crime cibernético, que dilapida os patrimônios de correntistas e empresas que atuam no ramo de atividades bancárias digitais. São crimes que abalam a confiabilidade e a segurança de um ramo tão importante para a sociedade nos dias atuais, que é a virtualização das operações bancárias e financeiras”, conclui o delegado.

Manda pra Tribuna!

