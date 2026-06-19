95 aves silvestres são apreendidas em operação na região central do Estado

Ação realizada entre segunda e quinta-feira (15 e 18) em Guarapuava, região central do Estado, apreendeu 95 aves silvestres e aplicou R$ 400,7 mil em multas. A Operação Voo Livre, executada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) da Polícia Militar, em conjunto com o Instituto Água e Terra (IAT) fiscalizou 40 criadores amadores de pássaros e encontrou irregularidades na criação e na manutenção dos animais.

A fiscalização de criadouros tem como objetivo proteger a biodiversidade e garantir o cumprimento da legislação ambiental. A manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro pode colocar em risco a reprodução das espécies, a dispersão de sementes e o equilíbrio ecológico.

+ Leia mais Mulheres simulam casamentos para passar ordens a líderes de facção no Paraná

Segundo informações da Polícia Militar, 25 das 95 aves apreendidas foram devolvidas à natureza. Outras 11 foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) para avaliação e recuperação. As demais estão sob responsabilidade do IAT, em parceria com o centro.

“A integração entre a Polícia Militar Ambiental, o Instituto Água e Terra e o Cetras reforça o compromisso conjunto no combate aos maus-tratos e ao tráfico de animais silvestres, garantindo a recuperação e a destinação adequada daqueles apreendidos”, informou o comandante da 4ª Companhia de Polícia Ambiental, capitão Leandro Warde Fonseca.

Caroline Rech, coordenadora de Fiscalização do Escritório Regional do IAT, reforça que as operações atuam para a preservação da fauna nativa. “Além de garantir o cumprimento da legislação ambiental, essas ações fortalecem a proteção da biodiversidade, promovem a rastreabilidade dos animais e contribuem para a conservação das populações naturais de aves silvestres”, explicou.