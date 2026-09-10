Onça-pintada que ficou dois dias dentro de empresa no Paraná ganha novo destino

A onça-pintada resgatada em Mandaguari foi transferida para o Refúgio Bela Vista, da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, nesta quarta-feira (9). Desde julho, o animal estava em tratamento veterinário e sob monitoramento no Zoológico Municipal de Cascavel, onde passou por exames após ser capturado.

O macho, de seis anos, foi encontrado meses atrás dentro de uma empresa de fertilizantes em Mandaguari, no Noroeste do Paraná. Por dois dias, ele permaneceu no local e circulou pelas instalações, conforme mostram registros das câmeras de segurança da empresa.

Após ser localizado, o felino foi capturado por equipes responsáveis pelo resgate e encaminhado ao zoológico de Cascavel. Durante o período de atendimento, passou por uma série de exames, além de acompanhamento veterinário para avaliar suas condições de saúde.

Agora, em Foz do Iguaçu, a onça-pintada inicia uma nova etapa de avaliação. A equipe do Refúgio Bela Vista irá acompanhar o animal e analisar as possibilidades para o futuro, que podem incluir tanto o retorno à natureza quanto a integração a estratégias de reprodução da espécie.

Confira, abaixo, imagens da operação de transferência:

A permanência no refúgio será por tempo indeterminado e ficará condicionada às avaliações técnicas e às estratégias de conservação definidas pelas instituições responsáveis pelo caso. Além de garantir um ambiente adequado para o animal, a transferência também permite que sejam avaliadas alternativas para contribuir com a conservação das onças-pintadas.

Com a chegada ao Refúgio Bela Vista, o macho poderá passar por novas avaliações antes da definição dos próximos passos. Entre as possibilidades está a preparação para um eventual retorno à vida livre ou o pareamento com uma fêmea, caso as condições do animal e os critérios técnicos indiquem que essa seja a melhor alternativa.

Refúgio é especializado na recuperação de animais

Em Foz do Iguaçu, o Refúgio Bela Vista é um dos espaços dedicados à conservação, ao manejo e à reprodução de animais silvestres. O local mantém iniciativas voltadas à preservação de espécies e recebe animais resgatados ou encaminhados por órgãos ambientais.

No refúgio, a onça terá condições adequadas de manejo e acompanhamento especializado. Antes de avaliar o futuro da onça, serão considerados diferentes aspectos relacionados à saúde e ao comportamento da onça, além das características da área disponível e da viabilidade ecológica e sanitária de uma eventual soltura.

As avaliações também deverão levar em conta as recomendações do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP/ICMBio) e das demais instituições envolvidas no acompanhamento do caso.

Para acompanhar o trabalho, o Refúgio Bela Vista é aberto à visitação. O passeio dura cerca de duas horas e meia e permite conhecer diferentes espécies mantidas no local. O ingresso custa R$ 48, com opções de meia-entrada, disponíveis pelo site da Itaipu.