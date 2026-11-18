A área urbanizada dentro de favelas e comunidades urbanas cresceu 7,6% no Paraná entre 2015 e 2025. O avanço representa 390 hectares a mais, passando de 5.119 para 5.509 hectares no período. Os dados são do MapBiomas e mostram diferenças entre os municípios: Paranaguá teve o maior aumento absoluto, enquanto a Região Metropolitana de Curitiba concentra 77,4% da área estadual mapeada.

Em Paranaguá, a área urbanizada dentro desses territórios passou de 850,9 hectares, em 2015, para 947,1 hectares, em 2025. Foram 96,2 hectares a mais, crescimento de 11,3%. Curitiba tem a maior extensão absoluta, com 1.215,6 hectares em 2025. O aumento em relação a 2015 foi de 33,8 hectares, ou 2,9%. A capital, porém, tem 3,6% de sua área urbanizada dentro desses territórios.

Outros municípios também registraram avanços. Araucária teve aumento de 26,5 hectares, Campo Magro de 21,9 hectares e Itaperuçu de 17,7 hectares. Em crescimento percentual, entre as cidades com pelo menos 10 hectares em 2015, Francisco Beltrão liderou, com alta de 73%. Pontal do Paraná, Bocaiúva do Sul e Guarapuava também tiveram aumentos superiores a 30%.

Cidades com maior crescimento de áreas ocupadas por favelas

Paranaguá lidera o ranking dos municípios paranaenses com maior aumento da área urbanizada dentro de favelas e comunidades urbanas entre 2015 e 2025. Curitiba aparece em segundo lugar, seguida por Araucária e Francisco Beltrão.

Confira, a seguir, os dez municípios com os maiores aumentos em hectares:

Paranaguá: 96,2 hectares Curitiba: 33,8 hectares Araucária: 26,5 hectares Francisco Beltrão: 24,4 hectares Campo Magro: 21,9 hectares Itaperuçu: 17,7 hectares Piraquara: 17,1 hectares Campina Grande do Sul: 15,3 hectares Guarapuava: 14,6 hectares São José dos Pinhais: 14,5 hectares

O ranking considera a diferença, em hectares, entre a área mapeada em 2015 e em 2025. Portanto, apresenta o crescimento absoluto, e não o percentual de aumento de cada município.

Região Metropolitana concentra a maior área

A Região Metropolitana de Curitiba reúne 4.261,8 hectares de área urbanizada em favelas, o equivalente a 77,4% do total estadual. Em 2015, eram 3.963,8 hectares. O crescimento foi de 298,1 hectares, ou 7,5%. O maior avanço proporcional entre as regiões ocorreu no Sudoeste, onde a área passou de 53 para 78,6 hectares, aumento de 48,4%, embora tenha partido de uma extensão territorial menor.

Segundo Julio Pedrassoli, coordenador de urbano do MapBiomas, o levantamento usa imagens de satélite para acompanhar a expansão das áreas urbanizadas dentro dos limites de favelas identificadas pelo IBGE em 2022. Por isso, o crescimento não representa necessariamente novas favelas ou aumento da população, mas a ampliação das áreas ocupadas nesses territórios.

Desde 1985, a área urbanizada dentro desses territórios no Paraná passou de 2.384 para 5.509 hectares, mais que o dobro. Entre 2015 e 2025, embora a área em favelas tenha crescido, sua participação no total urbanizado do estado caiu de 1,83% para 1,72%, já que a urbanização paranaense como um todo avançou 14,3% no período.

Censo aponta concentração de moradores

O Censo Demográfico de 2022 também mostra a concentração de moradores nesses territórios. Segundo a tabela 10206 do IBGE, Curitiba tem o maior número absoluto, com 122.177 pessoas em favelas e comunidades urbanas. Paranaguá aparece em seguida, com 68.808 moradores, à frente de Almirante Tamandaré (28.150), Ponta Grossa (23.785) e Foz do Iguaçu (22.741).

Quando considerada a proporção de moradores em relação à população dos setores censitários selecionados pelo IBGE, Paranaguá também lidera, com 49,86%. Na sequência estão Rio Branco do Sul (37,52%), Bocaiúva do Sul (29,17%) e Almirante Tamandaré (25,13%). Em Curitiba, o índice é de 6,93%.

Os percentuais se referem ao universo de setores censitários selecionados para a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, e não à população total dos municípios.

Em resposta à Tribuna do Paraná, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) destacou a concentração de domicílios em favelas e comunidades urbanas em Curitiba e Região Metropolitana, Paranaguá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Londrina. Para o instituto, o dinamismo econômico das localidades atrai pessoas de outras regiões em busca de trabalho e renda.

O Ipardes estima que o déficit habitacional do Paraná chegou a 274.111 habitações em 2023, segundo a Fundação João Pinheiro. O instituto informou ainda que os 147.010 domicílios em favelas e comunidades urbanas no estado representam 53,6% desse déficit.

Dificuldade de acesso à moradia

Para Madianita Nunes da Silva, professora do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pesquisadora do Núcleo Curitiba do INCT Observatório das Metrópoles, a expansão das favelas na Região Metropolitana está relacionada à dificuldade de acesso à moradia em áreas urbanizadas. Segundo ela, Curitiba historicamente concentrou o maior número de domicílios nessas áreas.

“A favelização da região metropolitana teve início em Curitiba, com crescente intensidade a partir da década de 1980, e a partir da década de 1990 começou a se expandir também em direção aos municípios metropolitanos situados no seu entorno”, explica.

Na capital, o crescimento ocorre principalmente pelo adensamento de favelas existentes. Já nos municípios metropolitanos, também há novos assentamentos. Para Madianita, o cenário reflete a dificuldade da população de baixa renda em acessar a moradia formal, diante do encarecimento dos imóveis e aluguéis e da falta de políticas públicas.

“O déficit habitacional é uma consequência, as causas que têm levado ao agravamento das condições de precariedade habitacional no Brasil e no mundo nas últimas décadas derivam de vários processos articulados”, diz.

Riscos ambientais e desafios para o poder público

O levantamento do MapBiomas também aponta a perda de 313 hectares de vegetação dentro das favelas paranaenses entre 2015 e 2025, redução de 17%. No restante do estado, a queda foi de 13%. Além disso, 5,7% da área das favelas está em locais suscetíveis a inundação.

Madianita destaca que a falta de infraestrutura e a exposição a riscos ambientais ampliam a vulnerabilidade dos moradores. Ela também cita despejos, deslocamentos involuntários e falta de atenção do Estado. “São múltiplas as camadas de violência a que estão sujeitas diariamente”, afirma.