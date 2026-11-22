Quando o Palácio Iguaçu foi inaugurado em Curitiba, em dezembro de 1954, sua arquitetura apresentava uma diferença marcante em relação aos palácios de governo construídos nas primeiras décadas da República. As antigas fachadas ornamentadas deram lugar a uma extensa superfície de vidro, sustentada por pilares de concreto. Era uma nova aparência para a sede de um poder estadual.

Projetado pelo arquiteto paranaense David Xavier de Azambuja, o edifício surgiu durante as comemorações pelo centenário da emancipação política do Paraná. A construção do Palácio Iguaçu integrou o planejamento do Centro Cívico, criado para reunir os poderes estaduais numa região próxima ao centro da capital paranaense.

Instalado no ponto mais alto do conjunto, diante da Praça Nossa Senhora de Salete, o palácio manteve a imponência das antigas sedes, embora apresentasse uma arquitetura bastante diferente. Para Fabrício Forganes Santos, professor da Escola da Cidade, em São Paulo, a mudança representou outra maneira de expressar a autoridade do governo.

O Palácio Iguaçu adotou a linguagem da arquitetura moderna, que ganhava força no Brasil em meados do século XX. “O edifício rompe com a ornamentação historicista e passa a afirmar o poder pela geometria, pela estrutura de concreto, pelos grandes planos envidraçados e pela implantação monumental no Centro Cívico”, explica o professor.

O Palácio Iguaçu apresentava, assim, um contraponto à tradição arquitetônica que marcou as primeiras sedes de governo da República. Inspirada nos modelos da Grécia e de Roma antigas, essa estética ganhou força na Europa a partir do século XVIII, em meio à difusão de ideais democráticos e ao questionamento das monarquias, chegando ao Brasil no século seguinte.

Dois exemplos dessa influência são o Palácio da Liberdade, inaugurado em 1898 em Belo Horizonte, e o Piratini, sede do governo gaúcho desde 1921, em Porto Alegre. O edifício mineiro, porém, tinha algo em comum com o Iguaçu: ambos integravam projetos urbanos planejados para abrigar o poder público.

Enquanto Curitiba ganhou um novo distrito administrativo em meio à cidade, Minas Gerais ergueu uma nova capital para receber o governo que, até então, tinha Ouro Preto como sede.

A arquitetura clássica nas primeiras sedes republicanas

A posição reservada ao Palácio da Liberdade no planejamento de Belo Horizonte representava uma mudança em relação às cidades brasileiras do período colonial. Nelas, as igrejas costumavam ocupar o lugar de maior destaque. As Casas de Câmara, onde se reuniam vereadores e outras autoridades responsáveis pela administração municipal, tinham edifícios mais discretos.

Segundo Santos, as sedes de governo passaram a rivalizar em imponência com as construções religiosas. As colunas inspiradas nos templos da Antiguidade ganharam proporções maiores nas fachadas dos palácios. Embora a arquitetura clássica estivesse associada aos ideais democráticos, seu uso também servia para reafirmar a autoridade dos governantes.

Foto: Gustavo Mansur/Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, essa relação fica bastante evidente. O Palácio Piratini ocupa uma posição de destaque na Praça da Matriz, no mesmo conjunto urbano que abriga a Catedral Metropolitana.

Projetado pelo arquiteto francês Maurice Gras em 1909 e ocupado em 1921, o edifício apresenta uma fachada simétrica, com influência neoclássica francesa. As grandes colunas têm capitéis no estilo jônico, da Grécia Antiga, com seus ornamentos em forma de caracol na parte superior.

Na entrada principal, duas esculturas femininas representam a Agricultura e a Indústria. Na avaliação de Santos, as alegorias “associam a imagem do Estado à prosperidade econômica e ao progresso”. As obras são do francês Paul Landowski, que foi convidado, por causa delas, a assinar a concepção escultórica do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1931.

Em Belo Horizonte, o Palácio da Liberdade apresenta outra interpretação dessa arquitetura monumental. Projetado por José de Magalhães, o edifício tem estilo eclético, reunindo referências clássicas e renascentistas, com influência barroca nos ambientes internos.

Uma escadaria de ferro fundido, fabricada na Bélgica, está entre os elementos mais conhecidos da construção. A ornamentação também aparece nos salões e na fachada, enquanto os jardins ajudam a integrar o palácio ao espaço ao redor.

O Palácio da Liberdade e os edifícios das secretarias estaduais foram construídos ao redor da Praça da Liberdade, como parte do planejamento de Belo Horizonte, inaugurada em 1897. Para Santos, a disposição desse conjunto mostra como a arquitetura pública contribuiu para definir os espaços de maior importância política da nova capital.

Tanto o Piratini quanto o Palácio da Liberdade estiveram ligados a acontecimentos marcantes da história política brasileira. O primeiro abrigou a Campanha da Legalidade, em 1961. O segundo recebeu o velório de Tancredo Neves, em 1985, num episódio que teve mortos e feridos.

O modernismo mudou a aparência dos palácios, mas preservou a imponência

A mudança arquitetônica representada pelo Palácio Iguaçu, na metade do século XX, não eliminou a preocupação com a grandiosidade. Para o professor da Escola da Cidade, a diferença estava na maneira de alcançá-la.

No edifício paranaense, os pilares recuados ajudam a sustentar o grande bloco de vidro que domina a fachada. O acesso principal conserva uma ampla escadaria, enquanto o salão de entrada tem pé-direito equivalente a dois andares e uma escada em curva que leva ao piso superior.

O projeto incorporou também a produção de artistas plásticos. Na fachada, o mural Paraná, de Poty Lazzarotto, instalado décadas depois da inauguração, retrata passagens da história estadual. Nos jardins posteriores, Miguel Roger criou um mapa do Paraná em alto-relevo no piso, com a representação das características geográficas do território.

Essas obras permitem identificar uma continuidade entre os antigos palácios ornamentados e as novas construções. Embora os estilos tenham mudado, a arte continuou presente nas sedes de governo.

“A arquitetura moderna não abandonou a representação do poder: transformou seus instrumentos”, resume Santos. Ele também avalia que a fachada envidraçada do Palácio Iguaçu pode produzir uma impressão que nem sempre corresponde ao funcionamento de um edifício público.

“A transparência da fachada pode ser interpretada como uma abertura simbólica do Estado à cidade, embora não corresponda necessariamente à democratização de seus espaços internos”, pondera.

O mesmo período que trouxe o modernismo ao Palácio Iguaçu também marcou a construção de Brasília. Projetados por Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência presidencial, e o Palácio do Planalto, sede do Executivo federal, adotaram formas próprias da arquitetura moderna brasileira.

O concreto ganhou destaque na composição dos edifícios, enquanto as colunas passaram a ter desenhos diferentes dos modelos clássicos. Mais de cinco décadas depois da inauguração do Iguaçu, Niemeyer, que faleceu em 2012, voltaria a projetar uma sede estadual com características ainda mais arrojadas.

De volta a Belo Horizonte, um palácio suspenso para o governo mineiro

Foto: Poly Acerbi/Governo do Estado de Minas Gerais

O projeto de Niemeyer foi inaugurado em 2010, quando o governo de Minas Gerais deixou o Palácio da Liberdade e transferiu sua sede para a Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Instalado no bairro Serra Verde, numa região afastada do centro de Belo Horizonte, o complexo reúne dois edifícios de 15 andares destinados às secretarias estaduais, além do Palácio Tiradentes, que passou a abrigar o Executivo.

O novo palácio tem quatro pavimentos suspensos por tirantes de aço, cabos que sustentam a construção a partir de grandes estruturas de concreto. A solução permite manter um vão livre de 147 metros sob o edifício, cuja fachada envidraçada reforça o efeito visual de uma construção elevada sobre o terreno.

Para Santos, a solução adotada por Niemeyer mostra como a arquitetura contemporânea encontrou na própria engenharia recursos para conferir imponência às sedes de governo. “O poder, neste caso, é representado pela capacidade tecnológica e pela criação de um marco arquitetônico de grande escala”, explica o professor.

Mais de um século separa os dois projetos. Cada um expressa uma concepção de arquitetura e sugere uma maneira distinta de o poder público se apresentar à sociedade.