A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para pessoas com mais de 60 anos. Para 2027, são ofertadas 210 vagas para a Universidade Aberta da Maturidade (UAM), com 110 vagas para novos participantes e 100 para pessoas que já integraram o projeto em anos anteriores.

A UAM é um projeto de extensão da UFPR que busca aproximar pessoas idosas do ambiente universitário, ampliar as oportunidades de participação social e promover a educação continuada, a inclusão e a autonomia.

As inscrições são gratuitas e vão até a próxima sexta-feira (27). Elas podem ser realizadas presencialmente ou pela internet. O atendimento presencial será no dia 24 de novembro, das 14h às 16h, no Salão Nobre do primeiro andar do prédio do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR, no Campus Botânico.

Pela internet, basta preencher o formulário de inscrição para novos participantes, ou o formulário destinado a quem já foi aluno dos cursos.

Caso o número de inscrições ultrapasse a quantidade de vagas, serão aplicados os critérios de seleção previstos nos editais. Entre eles, maior idade, menor escolaridade e menor condição socioeconômica.

O resultado das inscrições será divulgado em 1º de dezembro de 2026, por e-mail e/ou WhatsApp informados no momento da inscrição.

As atividades são realizadas presencialmente no Salão Nobre do primeiro andar do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, localizado na Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, no Campus Botânico. Os encontros ocorrerão das 14h às 17h, com frequência semanal.

Os editais completos estão disponíveis para consulta:

Dúvidas devem ser encaminhadas exclusivamente pelo e-mail uamufpr4@gmail.com.