A volta para casa de quem viajou neste feriado da Consciência Negra está sendo intensa na tarde deste domingo (22). Na BR-277, principal caminho que liga Curitiba ao Litoral do Paraná, o número de veículos trafegando é alto, com lentidão e filas em alguns trechos, como na praça de pedágio, em São José dos Pinhais (SJP).

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho, cerca de 28,3 mil veículos passaram por este ponto de monitoramento da BR-277 no fim da tarde. Desse total, cerca de 21,8 mil seguiram no sentido Curitiba e 6,5 mil no sentido Litoral.

Para esta segunda-feira (23), a previsão é de circulação de aproximadamente 23,5 mil veículos pela BR-277, no ponto de monitoramento em São José dos Pinhais: cerca de 12,9 mil no sentido Curitiba e 10,6 mil no sentido Litoral.

Nas PRs 508 e 407, o movimento também é intenso em direção à BR-277. O alto volume de veículos provoca lentidão em alguns pontos do trecho.

A EPR Litoral Pioneiro mantém uma base especial de apoio os usuários no km 40 da BR-277, sentido Curitiba. A estrutura oferece atendimento mecânico, pré-hospitalar, serviço de remoção, água e banheiros químicos, ampliando o suporte aos motoristas que passam pela Serra do Mar.

Mais informações pelo 0800 277 0153. Este número também atende pelo WhatsApp.