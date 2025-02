Nuvem gigante típica de tempestade impressiona com mega formação no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fujam para as colinas!

Uma nuvem impressionante foi registrada na cidade de Imbituva, na região centro-sul do Paraná. O registro, feito pelo fotojornalista paranaense Eduardo Matysiak nesta quinta-feira (20), mostra uma grande formação, composta por nuvens do tipo cumulonimbus e uma “bigorna”. Mas essa formação é perigosa? Apesar de parecer, o todo é formado por uma ilusão de ótica.

Segundo o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar, trata-se de uma formação típica de tempestades. “É uma cumulonimbus, caracterizada pela projeção à esquerda, no topo da torre (nuvem ao fundo) conhecida como ‘bigorna – no caso a projeção”, explicou o meteorologista.

Segundo Mendes, essa projeção (bigorna) ocorre devido aos ventos em altitude, no topo da torre da nuvem, para a mesma direção. “Trata-se de uma nuvem típica de tempestades”.

Ilusão de ótica aproxima nuvens possivelmente separadas

A imagem mostra ainda mais detalhes flagrados pelo meteorologista: uma composição com outras nuvens cumulonimbus. “À frente dela, na direção do fotógrafo, observam-se outras nuvens que, apesar de parecerem conectadas, estão provavelmente separadas. Essa impressão de continuidade é provavelmente uma ilusão de ótica causada pela distância, no caso de parecerem juntas”, explicou o meteorologista.

Veja abaixo uma ilustração que demonstra que, apesar de parecer uma “coisa” só, a formação pareceu isso por conta do posicionamento do fotógrafo.

Explicação feita pelo Simepar mostra a composição da nuvem gigante. Foto: Eduardo Matysiak.