Nuvem funil é vista no Paraná após tarde de forte calor

Uma nuvem funil foi registrada na tarde deste domingo (19/4) nas proximidades da BR-239, entre Nova Aurora e Cascavel. O fenômeno se formou a partir de nuvens de tempestade e esteve associado a uma instabilidade rápida que também atingiu Guaraniaçu.

Apesar do registro, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) descartou a ocorrência de tornado na região. De acordo com meteorologistas, a formação da nuvem funil está ligada ao forte aquecimento ao longo do dia e a instabilidade da atmosfera.

Em Cascavel, a temperatura chegou a 32,4°C poucas horas antes do registro. Esse calor favorece a formação de nuvens do tipo cumulus, que podem gerar correntes de ar ascendentes e rotações na atmosfera, condição necessária para o surgimento do funil.

A nuvem funil é, basicamente, uma coluna de ar em rotação que se estende da base da nuvem em direção ao solo. Apesar da aparência semelhante à de um tornado, o fenômeno só se classifica como tornado quando toca o solo e registra ventos intensos na superfície.

Esse tipo de nuvem não é raro no Paraná, especialmente entre a primavera e o verão, quando há maior combinação de calor e umidade. Em janeiro deste ano, por exemplo, o estado registrou ao menos seis episódios semelhantes em um intervalo de dez dias.

Mesmo quando não evolui para tornado, a orientação é manter distância e buscar abrigo seguro. O Simepar recomenda procurar construções de alvenaria e evitar áreas abertas.