O Paraná chegou a 160.228 infectados pelo coronavírus e 4.024 mortes causadas pela covid-19. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (18). São 2.111 novas ocorrências da doença e 49 óbitos a mais do que no dia anterior. As vítimas que constam no documento são 21 mulheres e 28 homens, de 36 a 102 anos.

Há ainda 5.588 pessoas aguardando resultados de testes de coronavírus. Por outro lado, 114.358 paranaenses já são considerados recuperados da doença. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a pandemia é de 73%. No total, somando todos os tipos de leito, tanto na rede pública quanto da privada, há 2.135 internados no estado.

