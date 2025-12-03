Geração ‘nem-nem’ encolhe no Paraná: 100 mil a menos em 5 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou uma queda significativa no número de jovens que não estudam nem trabalham, conhecidos como geração ‘nem-nem’. De acordo com dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), baseados na Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, o número de jovens entre 15 e 29 anos nessa situação diminuiu de 474 mil em 2019 para 374 mil em 2024, uma redução de 100 mil em cinco anos.

Atualmente, dos 2,57 milhões de jovens paranaenses nessa faixa etária, 520 mil (20%) estudam, 422 mil (16%) estudam e trabalham, 1,25 milhão (49%) estão no mercado de trabalho e apenas 374 mil (14%) não estudam nem trabalham. Entre os ‘nem-nem’, 20,5% estão desocupados, mas procurando emprego.

+ Leia mais Defesa Civil reforça equipe para atendimento no Natal do Parque Barigui

A pesquisa do IBGE também revelou um aumento na taxa de frequência escolar bruta no estado entre 2016 e 2024. Para estudantes de 15 a 17 anos, a presença em sala passou de 84,2% para 91,1%. No Ensino Fundamental 2, voltado a alunos de 11 a 14 anos, o índice subiu de 98,5% para 99,4%.

A redução no número de jovens ‘nem-nem’ reflete os esforços conjuntos em políticas educacionais e de inserção no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado.