Defesa Civil reforça equipe para atendimento no Natal do Parque Barigui

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba recebeu 25 funcionários das regionais para reforçar o atendimento durante as comemorações natalinas no Parque Barigui. Os voluntários passaram por capacitação nesta quarta-feira (3/12) no Centro de Eventos Imap Barigui, onde foi apresentado o Plano de Gestão de Riscos para o evento.

O coordenador da Defesa Civil, inspetor Nelson Ribeiro, informou que a expectativa é de 40 mil visitantes diários no parque entre 4 e 23 de dezembro. O plano integra ações da Defesa Civil, Guarda Municipal, Setran, Urbs, Instituto Municipal de Turismo, Fundação Cultural, Secretaria do Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente e a empresa Air Promo.

Entre as medidas previstas estão patrulhamento integrado, distribuição de pulseiras de identificação para crianças e comunicados preventivos antes das atrações. O objetivo é garantir respostas rápidas e eficazes em caso de situações inesperadas, priorizando a segurança dos visitantes.

A programação do Natal de Curitiba 2025 no Parque Barigui inclui o Parque Mágico Disney, com visitação livre de 4 a 23 de dezembro, e o Disney+ Open Air, aberto das 9h às 22h entre 5 e 23 de dezembro. Haverá também shows ao vivo do espetáculo ‘Disney Celebra: Um Natal Inesquecível’ de 16 a 23 de dezembro, com ingressos pagos e já esgotados.