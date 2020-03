O número de pacientes infectados com o novo coronavírus no Paraná subiu para 70, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (24). Até então, eram 60 os casos confirmados no estado. Ao todo, 197 casos foram descartados e 1.844 estão em investigação no Paraná atualmente.

Segundo a Sesa, os 10 novos registros de Covid-19 ocorreram Curitiba (6), Telêmaco Borba (1), Paranavaí (1), Cascavel (1) e há um caso de um paciente que reside em Brasília. Os doentes são sete mulheres e três homens, com idades entre 23 e 70 anos. Metade das confirmações referem-se a pessoas que estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e nos países de Dubai e Itália.

Quatro dos pacientes confirmados com o coronavírus estão em isolamento hospitalar, três com quadro clínico considerado leve e um em estado grave.

Em Curitiba

Do total de 70 caso confirmados, a maior parte dos casos está em Curitiba: 40. Também há casos em Campo Largo (1), Colombo (1), Pinhais (2), Ponta Grossa (1), Pato Branco (1), Foz do Iguaçu (4), Cascavel (2), Cianorte (6), Paranavaí (1), Maringá (1), Londrina (3), Guaíra (1) e Telêmaco Borba (1). A Sesa também explica que, na lista de pacientes, há cinco pessoas que, embora atendidas no Paraná, não moram no estado.

Resultados negativos

A secretaria estadual informou que aguarda a normalização do sistema do Ministério da Saúde para validação de cerca de 600 casos negativos, já diagnosticados e descartados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).