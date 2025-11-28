Curitiba vai ganhar novo quartel do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) terá uma nova unidade em Curitiba para atender a Regional Tatuquara, que abrange os bairros do Tatuquara, Caximba e Campo de Santana. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba, que cedeu um terreno de 3 mil metros quadrados para a implantação do quartel.

A Regional Tatuquara, com população superior a 103 mil habitantes, é uma das áreas de maior crescimento na capital paranaense. Segundo a capitã Ana Paula Schibelbein, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão do CBMPR, o alto crescimento populacional e o grande número de ocupações irregulares aumentam a vulnerabilidade a incêndios e a demanda por serviços de emergência.

Atualmente, os atendimentos na região são realizados pelos quartéis do Bairro Novo e da CIC, que somaram mais de 4 mil ocorrências em 2024, representando cerca de 23% de todo o acionamento do CBMPR em Curitiba. O tempo médio de chegada às ocorrências varia entre 17 e 35 minutos, bem acima do padrão internacional recomendado de até 10 minutos.

Com a instalação do novo quartel regional, a projeção é que o CBMPR passe a atingir esse índice. A unidade será planejada como uma estrutura completa, abrigando guarnição de combate a incêndio e equipe de atendimento pré-hospitalar do Siate, aproximando o serviço da comunidade e fortalecendo o trabalho preventivo.

O Governo do Estado inicia agora a fase de elaboração do projeto da obra, seguida dos trâmites de engenharia, estimativas orçamentárias e abertura do processo licitatório. Ainda não existe um prazo definido para a entrega da unidade, mas o objetivo é que o processo avance com prioridade, devido à importância estratégica deste investimento para toda a região Sul de Curitiba.