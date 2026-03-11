Novo Poupatempo de Paranaguá tem sala sensorial

O vice-governador Darci Piana inaugurou nesta quarta-feira (11), em Paranaguá, a 17ª unidade do Poupatempo Paraná. O objetivo do espaço é concentrar cerca de 270 serviços de órgãos estaduais, municipais e empresas públicas em um mesmo local, facilitando o atendimento ao cidadão. A unidade do litoral é a primeira com sala sensorial, especialmente desenvolvida para pessoas neurodivergentes.

A intenção do Governo do Estado é ter as 20 unidades programadas já em pleno funcionamento até o final de março.

“Esse programa foi idealizado para economizar o tempo das pessoas. São diversos serviços juntos para facilitar a vida da população, que antes precisava se deslocar para vários lugares, às vezes até para outra cidade, para buscar por algum serviço. Agora, está tudo incluído aqui, inclusive os da prefeitura. Neste espaço se faz tudo na hora e se resolve todas as demandas em um único lugar”, afirmou Piana.

“Estamos muito gratos e satisfeitos com esse programa do Governo do Estado. Uma estrutura moderna, em um local de fácil acesso à população, onde você vem em um único lugar e tem diversos serviços à disposição da população. Isso é agilidade e respeito ao cidadão”, disse o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos.

Em operação desde 13 de fevereiro, em período de teste, a unidade de Paranaguá alcançou neste mês uma média de 340 pessoas atendidas por dia – o planejamento é de que esse número chegue a 741.

“Nossa pré-operação ocorre desde fevereiro. Tivemos aqui cerca de 3.019 atendimentos. A população já vinha buscando os serviços de forma orgânica. E a gente vem atendendo de forma progressiva. A expectativa é que, com a inauguração, o fluxo de movimento aumente”, disse a gerente da unidade de Paranaguá, Juliana Santos.

Sala sensorial

Foto: Valdelino Pontes / AEN

A unidade se destaca também por ser a primeira a contar desde a inauguração com uma sala sensorial criada especialmente para pessoas neurodivergentes, que precisam de um local reservado e com estímulos reduzidos. Ela foi desenvolvida com infraestrutura completa, análise de benchmark e acompanhamento de especialistas, como psicólogos, arquitetos e advogados.

O espaço foi pensado levando em conta a avaliação da estrutura física; o fluxo de agendamento e atendimento; as orientações jurídicas; o treinamento de toda a equipe; os itens de identificação e os aspectos de acessibilidade e inclusão. O ambiente especial será implantado em todas as 20 integrantes do Poupatempo Paraná.

“Percebendo um aumento gradativo de pessoas neurodivergentes e também entendendo que o fluxo do atendimento lá fora deixava as pessoas um pouco mais ansiosas, com dificuldade de coleta de biometria, a gente pensou, estruturou e redesenhou essa iniciativa”, explicou Giovana Leão, responsável pela frente de ESG da CitIzen Experience (CIX), empresa que gerencia o projeto. Segundo ela, essa necessidade foi constatada na prática, após mais de 200 mil atendimentos em várias localidades do País.

Na sala há objetos com texturas diferentes e brinquedos manuais para ajudar na regulação emocional. A mesa de atendimento é ajustável para dar maior conforto visual ao neuro divergente. Uma cabana especialmente construída para esse trabalho, luz de intensidade variável e paredes à prova de som também fazem parte do cenário.

Atendimento

O atendimento ao público, assim como em todas as unidades, é realizado das 8h às 17h, sempre mediante agendamento prévio, que pode ser efetuado por meio do site oficial, pelo aplicativo para sistema Android ou diretamente nos totens disponíveis em cada um desses espaços.

São disponibilizados nesses estabelecimentos serviços de pelo menos 20 órgãos públicos estaduais e municipais. Os espaços, padronizados e acessíveis, permitem resolver demandas como:

emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Instituto de Identificação;

serviços do Detran-PR para veículos e condutores;

consultas e cadastros da Cohapar e Casa Fácil Paraná;

atendimentos da Copel, Sanepar e das Secretarias da Educação, Administração e Previdência e Fazenda.

encaminhar solicitações de seguro-desemprego e inscrição em vagas de emprego pelas Agências do Trabalhador.

Entre todas as mais de 270 opções, os serviços mais procurados até então são: orientação para cadastrar conta gov.br; orientação para aumentar nível da conta gov.br; orientação sobre o Nota Paraná; emissão e entrega de 1ª via da Carteira de Identidade. Desde outubro, quando o projeto entrou em funcionamento, já foram feitos 814.949 atendimentos em todo o Estado.

Além dos serviços aos cidadãos, também abriga um módulo do Descomplica Empresas, voltado a empreendedores. Por meio dele, são oferecidas orientações sobre como abrir um negócio de forma simples e rápida. No local, o candidato a empreendedor encontra informações como enquadramento da atividade comercial, lista de documentos para abertura ou regularização do empreendimento, quais órgãos serão necessários consultar, como se tornar Microempreendedor Individual (MEI) ou Microempresa (ME), entre outros serviços.

Os paranaenses que têm dúvidas sobre o Poupatempo Paraná, suas unidades em funcionamento e os serviços prestados pelo programa podem buscar respostas no WhatsApp oficial da iniciativa, disponível 24 horas por dia pelo número (41) 3040-2060.