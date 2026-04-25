Novo Outback em Ponta Grossa abre seleção para 85 vagas de emprego

O novo restaurante Outback Steakhouse, inspirado na cultura australiana, abre seleção para preencher 85 vagas de trabalho na nova unidade do Shopping Plaza Campos Gerais, em Ponta Grossa. O processo seletivo busca colaboradores para o atendimento, cozinha e limpeza. Há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e Jovem Aprendiz.

O processo seletivo começa na próxima segunda-feira (27/04). As inscrições podem ser feitas pelo site de vagas do Outback.

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A rede de restaurantes acredita ter um plano de carreira estruturado. 86% de seus sócios proprietários iniciaram as suas carreiras na operação, atuando como recepcionistas, atendentes ou auxiliares.

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos, com ensino médico ou técnico completo. É preciso ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Não é preciso ter experiência na área.

As vagas oferecem, além da remuneração, benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (após o período de experiência). O processo seletivo inclui inscrições online, dinâmicas de grupo e entrevistas e, para os selecionados, um treinamento prático nos restaurantes, com foco total na operação e na cultura da companhia.

Serviço:

Cargos disponíveis:

Atendente de Restaurante – Waiter;

Auxiliar de Cozinha – Apoio;

Atendente de Bar;

Recepcionista – Hostess;

Auxiliar de Limpeza Salão – Buss;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Limpeza Cozinha;

Auxiliar de Restaurante;

Vagas para Pessoa com Deficiência;

Vagas para Jovem Aprendiz.

Local: Outback – Shopping Plaza Campos Gerais (Ponta Grossa/PR)

Benefícios: Vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (após o período de experiência).

Etapas do processo seletivo: Inscrição online, dinâmica de grupo e entrevistas.