Região de Curitiba ganha novo hospital e maternidade SUS

Um novo hospital municipal foi inaugurado nesta segunda-feira (08/12) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco, construído através de uma Parceria Público-Privada (PPP), conta com 90 leitos, sendo 20 de UTI, todos dedicados ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 126 milhões, tem como foco principal a saúde materno-infantil. Parte dos recursos foi captada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com apoio do governo estadual.

Com mais de 14 mil m² de área construída, a nova unidade de saúde representa um importante avanço na infraestrutura médica da região. A inauguração contou com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo o governador Carlos Massa Ratinho Junior e a prefeita de Pinhais, Rosa Maria.

A abertura deste hospital visa ampliar o acesso da população local a serviços de saúde especializados, especialmente nas áreas de obstetrícia e pediatria. A expectativa é que o novo equipamento público contribua para a redução da demanda por atendimentos em outras unidades da região metropolitana de Curitiba.