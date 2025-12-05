Paraná inicia vacinação contra Vírus Sincicial Respiratório para gestantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), iniciou nesta sexta-feira (5) a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A campanha visa proteger recém-nascidos até seis meses de idade contra a bronquiolite, doença respiratória grave em bebês.

O público-alvo são mulheres grávidas a partir da 28ª semana de gestação. A vacinação começou 48 horas após o estado receber 37.120 doses do imunizante, que foram distribuídas para as 22 Regionais de Saúde do Paraná.

Em Curitiba, as doses já estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde. Nas demais cidades paranaenses, a vacinação deve iniciar na próxima segunda-feira (8), segundo informações da Secretaria de Saúde.

A servidora pública Mayumi Yamamoto, grávida de 35 semanas, foi uma das primeiras a receber a dose. Ela destacou a importância da vacina: “Essa vacina não é só uma dose de reforço e de proteção, ela salva vidas”. Juliana Cristina dos Santos, esperando seu segundo filho, também expressou satisfação com a disponibilidade gratuita do imunizante no Sistema Único de Saúde (SUS).

Além da vacina contra o VSR, a Sesa reforça que as gestantes devem buscar proteção contra outras doenças. O calendário vacinal para grávidas inclui imunizantes contra influenza, Covid-19, difteria, tétano e coqueluche (dTpa), além de hepatite B, quando necessário.

Outras vacinas recomendadas para gestantes

– Influenza: uma dose em cada gestação

– Covid-19: uma dose durante a gestação

– dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche): uma dose a partir da 20ª semana

– VSR: uma dose a partir da 28ª semana

A Secretaria de Saúde enfatiza a importância de as gestantes procurarem os postos de vacinação para garantir a proteção completa durante a gravidez, beneficiando tanto a saúde materna quanto a do bebê.