Novo exame pelo SUS pode ampliar prevenção do câncer de colo de útero no Paraná

Uma nova parceria da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) irá disponibilizar 300 mil kits de testes de DNA para a identificação do câncer de colo de útero até o fim do ano em 255 cidades do estado. O convênio com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), de Curitiba, foi assinado nesta terça-feira (29).

O Paraná já fazia parte do programa federal e foi um dos 12 estados selecionados em outubro de 2025 para a fase piloto da implementação do DNA-HPV. Depois de Curitiba e Rio Branco, na Região Metropolitana, o programa foi estendido para outros 36 municípios.

Com a nova parceria, a expectativa é ampliar a cobertura. O novo modelo de diagnóstico substitui o Papanicolau e estará disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira, a seguir, tudo o que precisa saber sobre o novo teste:

O que é o teste de DNA-HPV?

O teste de DNA-HPV é um exame que detecta o vírus HPV, principal causador do câncer de colo de útero. Ele está substituindo o Papanicolau porque consegue identificar entre 60% a 70% mais casos da doença.

O exame localiza lesões precursoras do câncer com maior sensibilidade, permitindo diagnóstico precoce e reduzindo mortes. A coleta é simples, feita nas Unidades Básicas de Saúde, e precisa ser repetida apenas a cada cinco anos quando o resultado é negativo.

Quem pode fazer o exame no Paraná?

Mulheres entre 25 e 64 anos podem fazer o teste gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde. As equipes de saúde estão fazendo busca ativa, ou seja, procurando as mulheres para oferecer o exame.

Cerca de 300 mil kits estão sendo distribuídos até o fim do ano para 255 municípios paranaenses. Já foram capacitados 2,5 mil profissionais de saúde para realizar a coleta do material e orientar as pacientes sobre o procedimento.

Existem formas de prevenção?

A vacina contra HPV é a principal forma de prevenir o câncer de colo de útero. Ela está disponível gratuitamente para meninos e meninas de 9 a 19 anos. No Paraná, a cobertura vacinal é de 83,59% no público feminino e 80,09% no masculino.

Entre 2025 e junho de 2026, foram aplicadas 6.140 doses em adolescentes de 15 a 19 anos. A vacina protege contra os tipos de vírus que mais causam câncer e outras doenças relacionadas ao HPV.

Por que o câncer de colo de útero ainda mata tantas mulheres?

Apesar de ser um câncer que pode ser prevenido pela vacina e detectado precocemente com exames, ele ainda é a quarta causa de morte por câncer entre mulheres brasileiras, segundo o Instituto Nacional de Câncer.

Muitas mulheres não têm acesso regular aos exames preventivos ou não tomam a vacina. Por isso, o Paraná investe em busca ativa, levando os exames até as mulheres, e fortalece a vacinação de adolescentes.

Que outras ações o Paraná oferece para a mulher?

A Carreta Saúde da Mulher percorre o estado fazendo mamografias, Papanicolau, ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireoide, além de consultas médicas. Em 2026, já realizou 30 mil procedimentos preventivos, atendendo mais de 8.700 mulheres.

São 19 paradas programadas em todas as regiões, beneficiando pacientes de mais de 95 municípios. A partir de 2026, também oferecerá teleconsultas médicas para ampliar o acesso.