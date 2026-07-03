Segurança viária

Nova sinalização em rodovias promete melhorar visibilidade em dias de neblina

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/07/26 15h33
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Imagem mostra caminhão com três funcionários, pintando faixas na cor verde ao lado de faixas brancas da rodovia
Novas faixas ajudam na visualização das faixas em dias de neblina. Foto: Jean Ramalho / EPR Paraná

Duas rodovias do Paraná já ganharam uma nova sinalização horizontal em suas faixas. Uma pintura extra, na cor verde-limão, ao lado da faixa branca tradicional, deve aumentar a visibilidade dos motoristas em períodos de neblina.

Em um trecho da BR-277 em São Luiz do Purunã, foi verificado uma queda de 50% no registros de sinistros, além de uma redução de 62,5% no número de pessoas feridas. Os números englobam entre maio de 2024 e abril de 2025 e maio de 2025 e abril de 2026, e foram compilados pela Via Araucária, que administra a via.

Nesta semana, a rodovia PR-444, no trecho próximo a cidade de Arapongas, no interior do Paraná, recebeu a nova pintura. Segundo nota da concessionária que administra o trecho, a EPR, a implantação ocorreu após análises operacionais, que indicaram recorrência de neblina e histórico de ocorrências devido à baixa visibilidade na rodovia.

A concessionária afirma que após análises técnicas a solução poderá ser aplicada em outros trechos administrados por ela e que registram acidentes por nevoeiro.

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A rodovia PR-444 é uma das principais ligações entre os municípios de Londrina e Maringá, e já registrou um grande número de acidentes. Em maio, um ônibus tombou devido à forte neblina, deixando dois feridos. O acidente ocorreu no quilômetro 37, na cidade de Mandaguari.

De acordo com a EPR, será feito um monitoramento do trecho que recebeu a nova sinalização, com apoio das polícias rodoviárias estadual e federal.

A nova sinalização, explica a concessionária, faz parte de um conjunto de ações a serem executados nos primeiros 100 dias da operação da EPR no estado. Além da pintura nas faixas, a rodovia PR-444 também já teve instaladas 30 novas placas de sinalização, 2,17 metros quadrados de sinalização tradicional, 232 metros de defesas metálicas, equipamentos de monitoramento de velocidade e ainda mais de 10 mil m² de asfalto novo.

Pra salvar vidas

No trecho de serra da BR-277 em São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, a sinalização colorida ajuda a destacar a pista e melhorar a percepção dos motoristas. Em 2023 houve um engavetamento envolvendo mais de 100 veículos na rodovia, com seis mortes, e no fim de 2024 houve outro acidente, que deu início a medida operacional para reforçar a atenção dos motoristas.

Por meio de nota, enviada por sua assessoria de imprensa, a Via Araucária explicou que não se trata de uma inovação tecnológica, mas sim de uma faixa destacada ao lado da branca que já existe, e sem alteração à sinalização regulamentar.

A Via Araucária reforçou que as diminuições dos acidentes estão sendo acompanhados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que poderá avaliar a viabilidade de aplicação em outras rodovias federais que apresentem essa tendência de nevoeiro e baixa visibilidade aos motoristas.

Direção na neblina

A orientação da EPR, em dias de neblina, é de que o motorista use o farol baixo, mantenha uma velocidade baixa e constante e aumente a distância de segurança entre o seu veículo e o que está a sua frente.

Caso o nevoeiro esteja muito intenso, a ponto de impedir uma visão mínima da pista, a indicação é encontrar um local seguro para estacionar – e não parar no acostamento.

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