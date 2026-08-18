Eleições

Nova pesquisa para o Senado no Paraná tem mega empate

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/08/26 07h51
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (18) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. Deltan Dallagnol (Novo), com 19%, está empatado dentro da margem de erro com Alexandre Curi (Republicanos) e com Filipe Barros (PL), ambos com 17%, e com Gleisi Hoffmann (PT), com 15%.

Cristina Graeml (PSD), com 13%, empata tecnicamente com a petista e com os candidatos do Republicanos e do PL.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

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Cenário estimulado para senador pelo Paraná

  • Deltan Dallagnol (Novo): 19%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 17%
  • Filipe Barros (PL): 17%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 15%
  • Cristina Graeml (PSD): 13%
  • Dr Rosinha (PT): 5%
  • Joaquim do MLB (UP): 1%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe/Não respondeu: 7%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 13 a 17 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09262/2026.

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