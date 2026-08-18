Nova pesquisa para o Senado no Paraná tem mega empate

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (18) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. Deltan Dallagnol (Novo), com 19%, está empatado dentro da margem de erro com Alexandre Curi (Republicanos) e com Filipe Barros (PL), ambos com 17%, e com Gleisi Hoffmann (PT), com 15%.
Cristina Graeml (PSD), com 13%, empata tecnicamente com a petista e com os candidatos do Republicanos e do PL.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.
Cenário estimulado para senador pelo Paraná
- Deltan Dallagnol (Novo): 19%
- Alexandre Curi (Republicanos): 17%
- Filipe Barros (PL): 17%
- Gleisi Hoffmann (PT): 15%
- Cristina Graeml (PSD): 13%
- Dr Rosinha (PT): 5%
- Joaquim do MLB (UP): 1%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 13 a 17 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09262/2026.