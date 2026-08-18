Nova pesquisa para o Senado no Paraná tem mega empate

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (18) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. Deltan Dallagnol (Novo), com 19%, está empatado dentro da margem de erro com Alexandre Curi (Republicanos) e com Filipe Barros (PL), ambos com 17%, e com Gleisi Hoffmann (PT), com 15%.

Cristina Graeml (PSD), com 13%, empata tecnicamente com a petista e com os candidatos do Republicanos e do PL.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

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Cenário estimulado para senador pelo Paraná

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 17%

Filipe Barros (PL): 17%

Gleisi Hoffmann (PT): 15%

Cristina Graeml (PSD): 13%

Dr Rosinha (PT): 5%

Joaquim do MLB (UP): 1%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Marcelo Marcelino (PCO): 0

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 13 a 17 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09262/2026.