Adversários de Moro estão empatados em nova pesquisa pra governador

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (18) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições 2026. Na sondagem espontânea, a maioria dos entrevistados não soube falar em quem votará.

Já no cenário estimulado, com a apresentação dos nomes, o senador Sergio Moro (PL) lidera, com 37%. Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT) empatam tecnicamente dentro da margem de erro.

No segundo turno, Sergio Moro lidera nos cenários em que o nome dele foi testado. No cenário entre Sandro Alex e Requião Filho, há empate técnico.

A pesquisa Real Time Big Data também sondou a rejeição aos candidatos. Requião Filho foi o mais rejeitado, com 41%.

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Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Em pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar para governador

Sergio Moro (PL): 15%

Sandro Alex (PSD): 8%

Requião Filho (PDT): 6%

Ratinho Junior (PSD): 5%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 53%

Moro lidera cenário estimulado para governador do Paraná

Sergio Moro (PL): 37%

Sandro Alex (PSD): 22%

Requião Filho (PDT): 20%

Luiz França (Missão): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/Não respondeu: 12%

Os candidatos Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU), Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez três cenários de segundo turno.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 55%

Requião Filho (PDT): 27%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 45%

Sandro Alex (PSD): 30%

Nulo/Branco: 14%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 33%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo/Branco: 18%

Não sabe/Não respondeu: 19%

Rejeição para governador do Paraná

O Real Time Big Data também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria. Cada entrevistado podia indicar apenas um nome. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 41%

Sergio Moro (PL): 38%

Sandro Alex (PSD): 29%

Luiz França (Missão): 23%

Tayná Miessa (UP): 21%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 20%

Samuel de Mattos (PSTU): 17%

Adriano Teixeira (PCO): 17%

Poderia votar em todos: 3%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 13 a 17 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09262/2026.