Adversários de Moro estão empatados em nova pesquisa pra governador

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (18) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições 2026. Na sondagem espontânea, a maioria dos entrevistados não soube falar em quem votará.
Já no cenário estimulado, com a apresentação dos nomes, o senador Sergio Moro (PL) lidera, com 37%. Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT) empatam tecnicamente dentro da margem de erro.
No segundo turno, Sergio Moro lidera nos cenários em que o nome dele foi testado. No cenário entre Sandro Alex e Requião Filho, há empate técnico.
A pesquisa Real Time Big Data também sondou a rejeição aos candidatos. Requião Filho foi o mais rejeitado, com 41%.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
Em pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar para governador
- Sergio Moro (PL): 15%
- Sandro Alex (PSD): 8%
- Requião Filho (PDT): 6%
- Ratinho Junior (PSD): 5%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 53%
Moro lidera cenário estimulado para governador do Paraná
- Sergio Moro (PL): 37%
- Sandro Alex (PSD): 22%
- Requião Filho (PDT): 20%
- Luiz França (Missão): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 12%
Os candidatos Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU), Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.
Segundo turno para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez três cenários de segundo turno.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 55%
- Requião Filho (PDT): 27%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 9%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 45%
- Sandro Alex (PSD): 30%
- Nulo/Branco: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 33%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Nulo/Branco: 18%
- Não sabe/Não respondeu: 19%
Rejeição para governador do Paraná
O Real Time Big Data também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria. Cada entrevistado podia indicar apenas um nome. O resultado foi:
- Requião Filho (PDT): 41%
- Sergio Moro (PL): 38%
- Sandro Alex (PSD): 29%
- Luiz França (Missão): 23%
- Tayná Miessa (UP): 21%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 20%
- Samuel de Mattos (PSTU): 17%
- Adriano Teixeira (PCO): 17%
- Poderia votar em todos: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 13 a 17 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09262/2026.