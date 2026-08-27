Nova pesquisa para o governo do Paraná mostra Moro com ampla vantagem

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (27), nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) lidera com 46,9% das intenções de voto, mais de 20 pontos percentuais à frente dos demais candidatos.

Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar, numericamente à frente de Sandro Alex (PSD). Ambos, porém, estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do Instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) aos entrevistados.

Sergio Moro lidera cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 46,9%

Requião Filho (PDT): 23,3%

Sandro Alex (PSD): 17,7%

Luiz França (Missão): 1,4%

Tayná Miessa (UP): 0,3%

Adriano Funileiro (PCO): 0,3%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,0%

Branco/Nulo: 4,0%

Não sabe: 6,1%

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Rejeição para governador do Paraná

O Instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado pôde indicar em apenas um nome:

Requião Filho (PDT): 45,1%

Sergio Moro (PL): 32,7%

Sandro Alex (PSD): 6,0%

Luiz França (Missão): 2,6%

Samuel de Mattos (PSTU): 1,3%

Adriano Funileiro (PCO): 1,3%

Tayná Miessa (UP): 1,1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%

Rejeita todos: 3,6%

Não rejeita nenhum: 6,0%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 25 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04449/2026.