Eleições

Nova pesquisa para o governo do Paraná mostra Moro com ampla vantagem

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 27/08/26 10h15
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (27), nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) lidera com 46,9% das intenções de voto, mais de 20 pontos percentuais à frente dos demais candidatos.

Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar, numericamente à frente de Sandro Alex (PSD). Ambos, porém, estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do Instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) aos entrevistados. 

Sergio Moro lidera cenário estimulado

  • Sergio Moro (PL): 46,9%
  • Requião Filho (PDT): 23,3%
  • Sandro Alex (PSD): 17,7%  
  • Luiz França (Missão): 1,4%  
  • Tayná Miessa (UP): 0,3%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0,3%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1% 
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,0%
  • Branco/Nulo: 4,0% 
  • Não sabe: 6,1% 
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Rejeição para governador do Paraná 

O Instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado pôde indicar em apenas um nome: 

  • Requião Filho (PDT): 45,1%
  • Sergio Moro (PL): 32,7%
  • Sandro Alex (PSD): 6,0%
  • Luiz França (Missão): 2,6%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 1,3%
  • Adriano Funileiro (PCO): 1,3%
  • Tayná Miessa (UP): 1,1%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%
  • Rejeita todos: 3,6%
  • Não rejeita nenhum: 6,0%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 25 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04449/2026.

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