Nova pesquisa para o governo do Paraná mostra Moro com ampla vantagem

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (27), nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) lidera com 46,9% das intenções de voto, mais de 20 pontos percentuais à frente dos demais candidatos.
Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar, numericamente à frente de Sandro Alex (PSD). Ambos, porém, estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
A pesquisa do Instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) aos entrevistados.
Sergio Moro lidera cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 46,9%
- Requião Filho (PDT): 23,3%
- Sandro Alex (PSD): 17,7%
- Luiz França (Missão): 1,4%
- Tayná Miessa (UP): 0,3%
- Adriano Funileiro (PCO): 0,3%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%
- Samuel de Mattos (PSTU): 0,0%
- Branco/Nulo: 4,0%
- Não sabe: 6,1%
Rejeição para governador do Paraná
O Instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado pôde indicar em apenas um nome:
- Requião Filho (PDT): 45,1%
- Sergio Moro (PL): 32,7%
- Sandro Alex (PSD): 6,0%
- Luiz França (Missão): 2,6%
- Samuel de Mattos (PSTU): 1,3%
- Adriano Funileiro (PCO): 1,3%
- Tayná Miessa (UP): 1,1%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%
- Rejeita todos: 3,6%
- Não rejeita nenhum: 6,0%
Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 25 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04449/2026.