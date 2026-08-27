Deltan lidera intenções de voto em nova pesquisa para o Senado no Paraná

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (27) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado Federal pelo Paraná nas eleições de 2026. Deltan Dallagnol (Novo) tem o melhor desempenho na soma dos dois votos, chegando a 38,1%.
Na sequência também aparecem brigando por uma das cadeiras os candidatos Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD).
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O Instituto Neokemp fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes), no qual que os entrevistados responderam qual seria o candidato escolhido para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é a soma do primeiro e do segundo votos e por isso o total chega a 200%.
Deltan Dallagnol se destaca na pesquisa estimulada
- Deltan Dallagnol (Novo): 38,1%
- Gleisi (PT): 29,3%
- Filipe Barros (PL): 27,3%
- Alexandre Curi (Republicanos): 26,2%
- Cristina Graeml (PSD): 25,4%
- Dr Rosinha (PT): 16,2%
- Karen Guerreiro (Missão): 2,2%
- Marcelo Marcelino (PCO): 1,3%
- Joaquim do MLB (UP): 1,2
- Branco/Nulo: 9,2%
- Não sabe: 23,7%
Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 25 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04449/2026.