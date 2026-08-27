Deltan lidera intenções de voto em nova pesquisa para o Senado no Paraná

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (27) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado Federal pelo Paraná nas eleições de 2026. Deltan Dallagnol (Novo) tem o melhor desempenho na soma dos dois votos, chegando a 38,1%.

Na sequência também aparecem brigando por uma das cadeiras os candidatos Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD).

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Instituto Neokemp fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes), no qual que os entrevistados responderam qual seria o candidato escolhido para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é a soma do primeiro e do segundo votos e por isso o total chega a 200%.

+ Leia mais Nova pesquisa para o governo do Paraná mostra Moro com ampla vantagem

Deltan Dallagnol se destaca na pesquisa estimulada

Deltan Dallagnol (Novo): 38,1%

Gleisi (PT): 29,3%

Filipe Barros (PL): 27,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 26,2%

Cristina Graeml (PSD): 25,4%

Dr Rosinha (PT): 16,2%

Karen Guerreiro (Missão): 2,2%

Marcelo Marcelino (PCO): 1,3%

Joaquim do MLB (UP): 1,2

Branco/Nulo: 9,2%

Não sabe: 23,7%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 25 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04449/2026.