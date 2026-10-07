Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões para quem pede CPF na nota nesta quinta-feira

A edição especial de outubro do programa Nota Paraná, do Governo do Estado, sorteia 5 milhões em prêmios nesta quinta-feira (8). Quem tem o hábito de informar o documento no caixa concorre a prêmios que vão de R$ 50 até a quantia máxima de R$ 100 mil.

Na rodada principal, mais de 43 mil consumidores serão contemplados, além de 20 mil prêmios reservados para instituições assistenciais cadastradas.

Os bilhetes sorteados serão transmitidos ao vivo a partir das 9h30 pelas canais da Secretaria da Fazenda. O sorteio distribui recursos arrecadados via imposto estadual para cidadãos de todas as cidades paranaenses.

Para participar do programa, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante compras em estabelecimentos paranaenses. Quem ainda não é cadastrado pode se inscrever gratuitamente pelo site do Nota Paraná, informando dados como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar a senha de acesso.