Na expectativa pela presidência, Ratinho lidera corrida ao Senado no Paraná

Tribuna do Paraná
Por Caroline Figueiredo - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/01/26 11h48
Governador do Paraná pode concorrer à presidência, mas se a candidatura não for viabilizada, vai pra disputa ao Senado. Foto: Felipe Henschel / AEN

O instituto 100% Cidades/Futura divulgou nesta sexta-feira (30) uma pesquisa com intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. Duas cadeiras serão renovadas no estado. Nos dois cenários estimulados — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — o nome do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) é o mais citado.

Para a segunda vaga, Deltan Dallagnol (Novo), Alvaro Dias (MDB) e Gleisi Hoffmann (PT) aparecem tecnicamente empatados nos dois cenários, levando em consideração a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto 100% Cidades/Futura gerou dois cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado). A soma das intenções de voto dá mais de 100% porque cada entrevistado citou o primeiro e o segundo votos para senador.

Ratinho Junior lidera no primeiro cenário estimulado

  • Ratinho Junior (PSD): 56,1%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 22,2%
  • Alvaro Dias (MDB): 20,5%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 16,9%
  • Beto Richa (PSDB): 12,3%
  • Cristina Graeml (União Brasil): 10,2%
  • Osmar Dias (sem partido): 9,1%
  • Filipe Barros (PL): 8,4%
  • Jeffrey Chiquini (Novo): 8,0%
  • Flavio Arns (PSB): 7,6%
  • Enio Verri (PT): 4,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 14,1%
  • Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 10,2%

Segundo cenário também tem Ratinho Junior como o mais citado

  • Ratinho Junior (PSD): 59,5%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 22,6%
  • Alvaro Dias (MDB): 21,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 16,6%
  • Cristina Graeml (União Brasil): 13,9%
  • Osmar Dias (sem partido): 11,0%
  • Filipe Barros (PL): 9,0%
  • Flavio Arns (PSB): 8,4%
  • Zeca Dirceu (PT): 7,1%
  • Jeffrey Chiquini (Novo): 6,0%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 15,5%
  • Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 9,3% 

Metodologia: A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 24 e 27 de janeiro. A pesquisa foi contratada pela Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. O nível de confiança é de 95% A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08318/2026. 

