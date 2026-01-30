Na expectativa pela presidência, Ratinho lidera corrida ao Senado no Paraná

O instituto 100% Cidades/Futura divulgou nesta sexta-feira (30) uma pesquisa com intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. Duas cadeiras serão renovadas no estado. Nos dois cenários estimulados — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — o nome do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) é o mais citado.
Para a segunda vaga, Deltan Dallagnol (Novo), Alvaro Dias (MDB) e Gleisi Hoffmann (PT) aparecem tecnicamente empatados nos dois cenários, levando em consideração a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O instituto 100% Cidades/Futura gerou dois cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado). A soma das intenções de voto dá mais de 100% porque cada entrevistado citou o primeiro e o segundo votos para senador.
+ Leia mais: Moro lidera intenções de voto; em cenário sem ex-juiz, oposição surpreende
Ratinho Junior lidera no primeiro cenário estimulado
- Ratinho Junior (PSD): 56,1%
- Deltan Dallagnol (Novo): 22,2%
- Alvaro Dias (MDB): 20,5%
- Gleisi Hoffmann (PT): 16,9%
- Beto Richa (PSDB): 12,3%
- Cristina Graeml (União Brasil): 10,2%
- Osmar Dias (sem partido): 9,1%
- Filipe Barros (PL): 8,4%
- Jeffrey Chiquini (Novo): 8,0%
- Flavio Arns (PSB): 7,6%
- Enio Verri (PT): 4,3%
- Nenhum/Branco/Nulo: 14,1%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 10,2%
Segundo cenário também tem Ratinho Junior como o mais citado
- Ratinho Junior (PSD): 59,5%
- Deltan Dallagnol (Novo): 22,6%
- Alvaro Dias (MDB): 21,1%
- Gleisi Hoffmann (PT): 16,6%
- Cristina Graeml (União Brasil): 13,9%
- Osmar Dias (sem partido): 11,0%
- Filipe Barros (PL): 9,0%
- Flavio Arns (PSB): 8,4%
- Zeca Dirceu (PT): 7,1%
- Jeffrey Chiquini (Novo): 6,0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 15,5%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 9,3%
Metodologia: A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 24 e 27 de janeiro. A pesquisa foi contratada pela Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. O nível de confiança é de 95% A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08318/2026.