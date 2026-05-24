Museu Histórico de Londrina anuncia data de reabertura após reforma milionária

Após um hiato necessário para obras de infraestrutura, o Museu Histórico Padre Carlos Weiss já tem data para reencontrar o público. A partir do dia 28 de maio, o prédio da antiga estação ferroviária — símbolo máximo da memória de Londrina e do Norte do Paraná — reabre suas portas com instalações modernizadas e mais seguras.

O que mudou na estrutura?

Desde setembro de 2024, o museu passou por uma reconstrução completa de sua rede elétrica. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, viabilizado pelo Fundo Paraná (via Seti), a unidade da UEL substituiu toda a fiação, circuitos e pontos de distribuição.

Essa atualização não é apenas uma questão de manutenção, mas o primeiro passo para a climatização das galerias. Agora, o prédio suportará sistemas de ar-condicionado, garantindo que o acervo histórico não seja colocado em risco por variações de temperatura.

Melhorias no acervo e setor administrativo

Aproveitando o período de portas fechadas, a equipe do museu trabalhou nos detalhes:

Vitrines: Receberam nova pintura e revitalização.

Receberam nova pintura e revitalização. Primeiro Andar: O setor administrativo já está com a reforma concluída e aparelhos de ar-condicionado instalados.

O setor administrativo já está com a reforma concluída e aparelhos de ar-condicionado instalados. Galeria Temporária: Entra na fase final de preparação para receber os visitantes.

Próximos passos: Fachada e acessibilidade

A diretora do museu, Edmeia Ribeiro, destaca que a modernização é vital para um prédio da década de 1940. E os planos não param por aqui. A próxima fase deve focar na parte externa, incluindo:

Pintura geral e recuperação do gradil. Restauração do beiral em madeira. Pintura dos dois vagões icônicos na plataforma. Intervenções de acessibilidade nos sanitários externos.

Um gigante da memória paranaense

O museu não é apenas um prédio histórico; é guardião de 1,3 milhão de itens, entre documentos, áudios e objetos em 3D. A importância do espaço é refletida nos números: nos últimos dois anos, quase 50 mil pessoas de mais de 30 países passaram por lá.

Cerca de metade desse público é formada por estudantes, enquanto a outra metade é composta por visitantes atraídos pela arquitetura marcante e pelo simbolismo de onde um dia pulsou o coração ferroviário da cidade.

Serviço:

Local: Museu Histórico Padre Carlos Weiss (Londrina).

Inauguração oficial: 28 de maio, às 19h (evento na parte externa).