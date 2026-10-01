Mulher é libertada de cárcere privado após filha pedir ajuda em escola no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante nesta quarta-feira (30) um homem suspeito de manter a companheira em situação de cárcere privado. A prisão foi feita com o apoio da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e ocorreu em Laranjeiras do Sul, no Centro-Oeste do estado.

O caso chegou à polícia depois que uma das filhas do casal procurou ajuda na escola em que estuda. Além da situação vivenciada pela mãe, ela relatou que sofria agressões constantes e ameaças de morte por parte do pai. A ocorrência foi registrada como sequestro e cárcere privado, ameaça contra a mulher e injúria.

Segundo a delegada da PCPR Raiza Bedim, a mulher tinha a liberdade restringida pelo companheiro há cerca de dois anos e nem elas nem as filhas tinham acesso a telefones celulares que pudessem utilizar para pedir ajuda. “O único meio de contato que ela tinha com as pessoas era através do celular dele, sendo que todas as mensagens eram sempre olhadas por ele, tinha que ter a anuência dele para que fossem encaminhadas”, contou a delegada.

Durante a abordagem policial, a mulher foi atendida separadamente do suspeito e relatou que temia pela própria integridade física e pela segurança das filhas. Segundo a PCPR, ela manifestou interesse em deixar a situação e solicitar medidas protetivas de urgência para si e para as três.

“Uma ação dessa traz a importância de que as vítimas denunciem essas situações. Pessoas que conhecem alguém que esteja vivenciando cárcere privado, ameaças, denunciem para que a polícia consiga agir e proteger a vida dessas pessoas”, afirmou a delegada.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no mesmo momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.