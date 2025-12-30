Segurança

Mulher é presa em Matinhos por não pagar pensão alimentícia

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Polícia Civil Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/12/25 16h39
Polícia prendeu a mulher por dívida de quase R$ 3 mil. Foto: Natalia Bezerra / PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher de 28 anos por não pagamento de pensão alimentícia em Matinhos, no Litoral do Estado. A prisão ocorreu no domingo (28), durante a operação Verão Maior Paraná, após ordem judicial expedida pela Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal de Matinhos.

Segundo a delegada Tais Melo, o débito alimentar que motivou a prisão é de R$ 2.362,30. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário após sua captura. Vale ressaltar que o não pagamento de pensão alimentícia é a única situação em que a legislação brasileira permite prisão por dívida.

Shopping de Curitiba fecha ano com 16 novas lojas e anuncia novidades pra 2026

A PCPR reforça a importância do cumprimento das obrigações alimentares e lembra que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante ou crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google