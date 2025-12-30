Mulher é presa em Matinhos por não pagar pensão alimentícia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher de 28 anos por não pagamento de pensão alimentícia em Matinhos, no Litoral do Estado. A prisão ocorreu no domingo (28), durante a operação Verão Maior Paraná, após ordem judicial expedida pela Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal de Matinhos.

Segundo a delegada Tais Melo, o débito alimentar que motivou a prisão é de R$ 2.362,30. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário após sua captura. Vale ressaltar que o não pagamento de pensão alimentícia é a única situação em que a legislação brasileira permite prisão por dívida.

A PCPR reforça a importância do cumprimento das obrigações alimentares e lembra que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante ou crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.