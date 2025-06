Motorista inusitado: ônibus com passageiros é “sequestrado” no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No interior

Cascavel, no oeste do Paraná, foi palco de um episódio inusitado nesta semana. Um homem em situação de rua surpreendeu a todos ao “sequestrar” um ônibus do transporte público e realizar o trajeto regular da linha, embarcando passageiros nos pontos de parada.

O incidente ocorreu quando o motorista oficial fez uma breve pausa para ir ao banheiro, deixando o veículo ligado enquanto passageiros embarcavam. Ao retornar, o condutor se deparou com uma cena inesperada: o homem já estava acomodado na poltrona do motorista, pronto para iniciar a viagem.

+ Leia mais Cidades do Paraná estão enfrentando chuvas extremas em junho

Sem hesitar, o “motorista improvisado” fechou as portas e partiu, levando os passageiros que já estavam a bordo. O mais surpreendente é que, nas paradas seguintes, dezenas de pessoas embarcaram no ônibus sem suspeitar que algo estava fora do normal.

A situação só chegou ao fim quando a Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar o veículo. O homem foi detido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Um detalhe curioso chamou a atenção das autoridades: o “sequestrador” possuía carteira de habilitação categoria D, que o autoriza a conduzir ônibus. Esse fato levanta questões sobre as circunstâncias que levaram alguém com essa qualificação a estar em situação de rua.