Cidades do Paraná estão enfrentando chuvas extremas em junho

As chuvas intensas que atingiram o Paraná nos últimos dias já superaram as médias históricas de junho em mais da metade das estações meteorológicas do estado. Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) revelam que 27 das 48 estações ultrapassaram a média mensal nos primeiros 15 dias de junho de 2025.

Cruzeiro do Iguaçu lidera o ranking com um impressionante excedente de 110,5 mm acima da média, seguido por Foz do Iguaçu com 103,8 mm e São Miguel do Iguaçu com 100,4 mm. Capitão Leônidas Marques também se destaca, com 99,4 mm acima da média.

No entanto, algumas regiões enfrentam um cenário oposto. O distrito de Horizonte, em Palmas, registrou apenas 4,8 mm de chuva, enquanto Cerro Azul ainda não teve precipitações em junho.

O fim de semana foi marcado por chuvas intensas e ventos fortes. No sábado, Santa Helena registrou o maior acúmulo, com 74,2 mm, sendo 10 mm em apenas 15 minutos. Já no domingo, Paranavaí liderou com 60,2 mm, dos quais 19,4 mm caíram em um quarto de hora.

Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar, prevê uma última semana de outono típica para o Paraná. “Teremos muita amplitude térmica: amanhecer gelado e tardes mais quentes”, explica. A estabilidade deve predominar até quarta-feira, com máximas de 26°C em algumas regiões.

O meteorologista alerta para mudanças no feriado de Corpus Christi. “Uma nova frente fria provocará chuvas no Oeste, Sudoeste e parte do Sul do estado”, detalha Jacobsen. A virada para o inverno ocorrerá na sexta-feira, às 23h42, com aumento de nuvens e chuvas localizadas em outras áreas.

Enquanto algumas cidades já superaram significativamente suas médias históricas, outras cinco estão prestes a atingi-las: Assis Chateaubriand, Cândido de Abreu, Francisco Beltrão, Guaíra e Paranaguá estão a menos de 10 mm da média mensal.