O boletim divulgado nesta sexta-feira (3) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra novos 1.840 casos de coronovírus no Paraná e 22 mortes em decorrência da doença. O total contabilizado é de 27.864 diagnósticos positivos e 715 óbitos em território paranaense desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a Sesa, 547 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados com pacientes em tratamento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que corresponde a 67% das vagas ofertadas. Seguem em investigação 12.338 pessoas para saber se estão com a Sars-Cov-2, enquanto já foram descartados 83.603 suspeitos, uma vez que os resultados dos testes para o coronavírus deram negativo. Em contrapartida, o Paraná soma 6.997 recuperados.

As novas vítimas fatais da Covid-19 são cinco mulheres e 17 homens, com idades que variam de 42 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 15 de junho a 3 de julho. As vítimas fatais do vírus residiam em Curitiba (4), Paranaguá (3), Arapongas (2), Cascavel (2), Janiópolis (2) e Londrina (2). Também foi registrado um óbito em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Cambé, Colombo, Matinhos, Pinhais, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul.

Outra informação divulgada pela Sesa é de que 302 pessoas com passagem pelo Paraná apresentaram a doença, além de 13 óbitos registrados. Tratam-se de moradores de outras regiões do Brasil.

