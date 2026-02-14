Morre Milton Appel, engenheiro do Shopping Curitiba e do Couto Pereira 

O engenheiro civil Milton Appel morreu nesta sexta-feira (13/2), aos 88 anos. Ele participou da execução de mais de 64 mil unidades habitacionais ao longo da carreira, além de atuar em projetos marcantes da arquitetura de Curitiba.
Entre as principais contribuições estão a participação no desenvolvimento do Shopping Curitiba e do Estádio Couto Pereira. Ao longo de 35 anos, Appel integrou a equipe da Construtora Mauad.
Em 2009, fundou a M D Appel Consultoria Empresarial, voltada à orientação técnica e estratégica na área da construção civil.
O sepultamento está marcado para este sábado (14/2), no Cemitério Municipal do Água Verde. Ele deixa a esposa e dois filhos.
Manda pra Tribuna!
Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉