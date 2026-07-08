Morre empresário e jornalista Carlos Eduardo Jung, aos 82 anos

Morreu na manhã desta quarta-feira (8) em Curitiba o empresário e jornalista Carlos Eduardo Jung, aos 82 anos. Jung iniciou sua carreira na Gazeta do Povo e O Estado do Paraná e virou uma referência na comunicação paranaense.

O comunicador foi fundador e editor da revista Quem, que circulou no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal no final dos anos 1990. Ele também fundou a Diretriz Empreendimentos, empresa responsável pela idealização e promoção de feiras corporativas e técnicas em todo o país.

O empresário estava internado no Hospital São Vicente. A causa da morte não foi revelada pela família. O velório e sepultamento serão realizados no Cemitério Parque Iguaçu, na capela 03, em Curitiba, das 9 às 17h desta quinta-feira (9).