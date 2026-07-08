Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 08/07/2026

ALCIDES FRANCISCO GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SEBASTIANA MARIQ GONCALVES. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO GONCALVES e FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ANA ALVES SOARES, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE CARVALHO e RITA SOARES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ANA MARIA DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SYLVIO DRUMOMMOND. Filiação: AUGUSTO FERREIRA DA COSTA e CECILIA RIBEIRO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ANTONIO CARLOS HILU, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: INES LEONA TONETTI HILU. Filiação: ALFERDO HILU e SOFIA ANA HILU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ANTONIO LUIZ DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: SHIRLEY VENTURA DA SILVA. Filiação: LUIZ JOSE DA SILVA e SALVELINA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
APOLONIA CRISTINA AMORIN, 49 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: NEUZA MARIA AMORIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
CLAUDIO JULIO POZZOBON, 60 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: CLAUDO EUGENIO PIZZOBON e RENY JULIO POZZOBON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
EDMUNDO LINDHOLZ MOTA, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Filiação: ELISARIO ANTONIO MOTA e JOANA LINDHOLZ MOTA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
EDVAL MANOEL DE SOUSA, 56 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MANUEL JOAQUIM DE SOUSA e ESPEDITA MARCULINO DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ELUIR ALVES COSTA, 74 ano(s). Cônjuge: LEONI DO CARMO DE MATOS COSTA. Filiação: EURIDES ALVES COSTA e ILDA ELIAS COSTA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ETELVINA BACHMANN, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: NORBERTO MARTIN BACHMANN. Filiação: SEBASTIAO COLACO e MARCILIA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
EVA TORRES DE LIMA RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: CELSO RIBEIRO. Filiação: JOAO MARIA DE LIMA e EPONINA TORRES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
GELSON SANTOS, 65 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: JANE DO NASCIMENTO SANTOS. Filiação: REGINALDO SANTOS e LEONI BRITES SANTOS. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
GILBERTO BLEY MENEZES, 73 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: HIROMI TANAKA MENEZES. Filiação: HUMBERTO MENEZES e CLEONICE BLEY MENEZES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
HAMILTON SAGAIS DOS SANTOS, 56 ano(s). Filiação: WALMOR SAGAIS DOS SANTOS e EUGENIA DOMINGOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
IVAN DIMIDIUK, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARILEIDA SUELI DA SILVA DIMIDIUK. Filiação: MITROFAN DIMIDIUK e PAULINA SCHRODER DIMIDIUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
JOACIR LAURINDO RAMALHO, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: ELIENE DAS GRACAS MARQUETTI RAMALHO. Filiação: PEDRO LAURINDO RAMALHO e MARIA ZELIS RAMALHO. Sepultamento: CRISANTEMOS, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
JOAO EDUARDO RAMOS VIEIRA, 28 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: VALMIR ANTONIO VIEIRA e MARIA VERONICE RAMOS VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – HONORIO SERPA/PR, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
JOSE LEOCADIO LOPES, 78 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: ISOLEIDE RIBEIRO LOPES. Filiação: GUILHERME CAETANO LOPES e ZULMIRA DE FREITAS LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
JUDITH MEDINA ZANE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO ZANE. Filiação: JOAQUIM DA CUNHA MEDINA e MAGDALENA SERAPIAO MEDINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
JULIAO CARLOS BECKER, 45 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: EDGAR BECKER FILHO e VERA LUCIA NASCIMENTO BECKER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
LADY RIBEIRO MAIA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MAIA NETO. Filiação: CELSO SEBASTIAO RIBEIRO e AVANI RIBEIRO DE CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
LUIZ ANTONIO CHEMIM, 67 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ROSIANE STELLE CHEMIM. Filiação: ANTONIO CHEMIM e MARTA DE SANTA CHEMIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARIA DE JESUS DE BONFIM, 86 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANTENOR PEREIRA DE BONFIM. Filiação: AUGUSTO JOSE DE SOUZA e AVELINA RUTES DO CARMO. Sepultamento: CEMITÉRIO ESPIRITO SANTO / RIO BRANCO DO SUL, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARIA DO PILAR ALVES PINHEIRO, 69 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOSE ALVES PINHEIRO e EUFRASIA RODRIGUES PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARIA NICOLAU HAUARE, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIAS MIGUEL NICOLAU e HELENA BACILA NICOLAU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARIAN LITEWKA, 89 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: PAWEL LITEWKA e ANNA PAWLIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARIANA PEREIRA DA SILVA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FABIO PEREIRA DA SILVA e MICHELLI TEREZINHA DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARIANGELA MAZALOTTI NEJM, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PESSOA MAZALOTTI. Filiação: JOAO PESSOA MAZALOTTI e EMA SOARES MAZALOTTI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARLI DA SILVA DOMINGUES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ANTONIO DOMINGUES. Filiação: NOLE DA SILVA e JUVINA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARLI PILZ, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEOMILDE PILZ. Filiação: ERVINO BAUER e LIDIA BAUER. Sepultamento: CEMITÉRIO DE MAFRA, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MERCEDES NATEL FERREIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO FERREIRA. Filiação: CARMELINA PEREIRA NATEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
NEIDE MARIA KESSLER DA LUZ, 67 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: JOAO MARIA DA LUZ. Filiação: FERMINO KESSLER e LUCI AURORA KESSLER. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
PEDRO ZAIDOWICZ, 90 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Cônjuge: ERNA BUCHNER ZAIDOWICZ. Filiação: JOAO ZAIDOWICZ e ANGELA ZAIDOWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
RAUL CARLOS MOREIRA, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ODETH DE SOUZA MOREIRA. Filiação: SILVIO MOREIRA e ANA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 07/07/2026.
ROBERTA RAMALHO, 54 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: JOEL RAMALHO JUNIOR e NEUSA MARIA CAMARGO RAMALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
SEBASTIANA BATISTA DA LUZ SANTOS, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ADELINA BATISTA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
TEREZINHA DA SILVEIRA RODRIGUES HAAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE ROSA DA SILVA. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e ROSA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
VERA LUSTOZA BARTHOLO, 95 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: BRUNO BARTHOLO e NOEMIA LUSTOZA BARTHOLO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
VERONICA ANTONIA RODRIGUES, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO RODRIGUES e LUIZA DA CRUZ RODRIGUES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.