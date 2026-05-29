Moro lança pré-candidatura ao Governo do Paraná; veja qual será o lema da campanha

O senador Sergio Moro (PL) lança nesta sexta-feira (29/05) sua pré-candidatura ao Governo do Paraná. O evento contará com a presença do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), além de outros políticos e vários pré-candidatos. O evento será a noite, mas a Tribuna antecipa o tema da campanha do partido, que será: “Ordem e Progresso Paraná”.

Moro, em entrevista exclusiva à Tribuna, disse que pretende transformar o Paraná em estado exemplo para o Brasil e mantém em seu discurso temas que repercutem nacionalmente, como o combate à corrupção. Apesar de afirmar que não tem pretensões políticas nacionais, conforme disse à nossa reportagem, ele usa a bandeira e o lema do Brasil para a disputa estadual.

Tema da pré-campanha de Sergio Moro ao Governo do Paraná. Foto: Colaboração

O evento de lançamento da candidatura de Moro e seus pré-candidatos ao Senado, Deltan Dallagnol e Filipe Barros, será a partir das 18h30 no Jockey Club do Paraná – White Hall Eventos. As inscrições para participar podem ser feitas neste link.