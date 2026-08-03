Moradores de cidade do Paraná podem sacar até R$ 6,2 mil do FGTS

A partir desta terça-feira (4), os moradores de Quedas do Iguaçu, na região centro-sul do Paraná, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. Os trabalhadores podem fazer as solicitações até o dia 11 de novembro, pelo aplicativo do FGTS.

O governo liberou o saque devido às tempestades que atingiram o município em 24 de julho. As chuvas provocaram alagamentos e acumularam 80 milímetros em pouco tempo. A Prefeitura da cidade e a Defesa Civil mobilizaram equipes para atender as famílias. A situação atingiu tal gravidade que fez com que o Governo Federal reconhecesse o estado de emergência, o que levou à liberação do FGTS para os trabalhadores das áreas atingidas.

É a segunda vez que o município entra no processo de liberação do FGTS. Quedas do Iguaçu foi atingida anteriormente por tempestades e chuvas de granizo, e teve a homologação do estado de emergência válida até o dia 6 de agosto.

Como solicitar o saque

O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistema Android ou iOS. Não há necessidade de comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal.

Para realizar a solicitação, os trabalhadores precisam ter saldo nas contas do FGTS e não ter realizado outra retirada pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Cada conta pode sacar, no máximo, R$ 6.220,00, com limites de acordo com o saldo disponível.

Será necessário encaminhar foto do documento de identidade e do comprovante de residência (emitido até 120 dias antes do temporal). Caso não possua o comprovante, o morador pode apresentar uma declaração do município atestando residência na área afetada; declaração própria com nome completo e CEP, que constem nos cadastros oficiais do governo; ou certidão de casamento ou de união estável, caso o comprovante esteja em nome do cônjuge ou companheiro.

Após acessar o aplicativo, basta selecionar a opção de saque por calamidade, informar o município, anexar os documentos necessários e, por fim, indicar uma conta bancária de qualquer instituição para receber o valor.